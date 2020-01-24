Karadeniz'de kar yağışı

Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde 844 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilçe belediyeleri ile kar ve buzla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği Şalpazarı, Tonya ve Çaykara ilçeleri yoğunlukta olmak üzere farklı ilçelerde yaklaşık 144 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kar yağışının yer yer devam ettiği aktarılan açıklamada, "Mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla başlandı. Ekiplerimiz tüm noktalara ivedilikle müdahale etmiştir. Akşama kadar tüm yolların açılması planlanmaktadır." bilgisine yer verildi.

- Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 130 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl genelinde etkili olan karın kalınlığı ortalama 27 santimetre ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ekipler, kapalı mahalle yollarının açılması için mücadele ediyor.

Kent merkezinden 530 metre yükseklikteki seyir terası konumundaki Boztepe ise kar dolayısıyla eşsiz manzara sunuyor.