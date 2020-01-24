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Karadeniz'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Bölgede etkili olan kar dolayısıyla Trabzon'da ve Ordu'da 274 mahalle ile Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta toplam 570 köy yolu ulaşıma kapandı - Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Ayder Yaylası ve Ovit Dağı bölgesinde de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalar sürüyor - Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Bayburt'ta da soğuk hava nedeniyle Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu

Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde 844 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilçe belediyeleri ile kar ve buzla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği Şalpazarı, Tonya ve Çaykara ilçeleri yoğunlukta olmak üzere farklı ilçelerde yaklaşık 144 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kar yağışının yer yer devam ettiği aktarılan açıklamada, "Mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla başlandı. Ekiplerimiz tüm noktalara ivedilikle müdahale etmiştir. Akşama kadar tüm yolların açılması planlanmaktadır." bilgisine yer verildi.

- Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 130 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl genelinde etkili olan karın kalınlığı ortalama 27 santimetre ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ekipler, kapalı mahalle yollarının açılması için mücadele ediyor.

Kent merkezinden 530 metre yükseklikteki seyir terası konumundaki Boztepe ise kar dolayısıyla eşsiz manzara sunuyor.

- Giresun

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle 172 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi çalışmalarını sürdürürken Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığı 1 metreyi aşan geçitte karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin araçlarında zincir bulundurmaları gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

- Rize

Rize İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre de kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere toplam 159 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Ayder Yaylası'nda ve İkizdere ilçesine bağlı 2640 rakımlı Ovit Dağı bölgesinde de kara yolları ekiplerinin ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kentte 36 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin, karla mücadele kapsamında kapalı köy yollarını açmak için çalışmaları devam ediyor.

- Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi çalışma başattı.

Gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, belediye ekiplerince cadde ve mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması başlatıldı.

Ekiplerce, Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden olan Kafkasör ve Atatepe yollarının da ulaşıma açık tutulması için tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

- Bayburt

Bayburt'ta da kar yağışı nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle Çoruh Nehri'nin büyük bölümü de buz tuttu.

Kentte kar yağışının ardından özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

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