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Karadeniz'de karla mücadele çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:11 | Son Güncelleme

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için ekiplerin iş makineleri eşliğinde başlattığı çalışmalar sürüyor.  Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Karadeniz'de karla mücadele çalışması

Aytekin KALENDER-Sinan UÇAR/TRABZON,(DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için ekiplerin iş makineleri eşliğinde başlattığı çalışmalar sürüyor.
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Rize, Gümüşhane ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı yolları, açmak için çalışma yürütüyor.
Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekipleri, aralıksız çalışırken, Gümüşhane'de ise İl Özel İdaresi, 25 iş makinesiyle, kapalı köy yollarının yüzde 91'ini ulaşıma açtı.
Yetkililer, kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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