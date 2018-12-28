HABER

Karadeniz'de kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

Karadeniz'de kış

RİZE (AA) - Soğuk hava ve kar, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 22, Çayeli'nde bir olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 730 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

-Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 86 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede 18, Kelkit'te 10, Köse'de 6, Kürtün'de 11, Şiran'da 26 ve Torul ilçesinde 15 olmak üzere toplam 86 köy yolu kar nedeniyle kapalı bulunuyor.

Ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmaları devam ediyor.

- Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 29 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Giresun merkezde 1, Alucra'da 2, Çamoluk'ta 1, Dereli'de 18, Görele'de 2, Şebinkarahisar'da 3 ve Yağlıdere'de 2 olmak üzere toplam 29 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için 64 ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar sebebiyle ulaşıma kapanan 16 mahalle yolu açıldı.

Karla mücadele kapsamında 450 personel ve 349 iş makinesiyle çalışan ekipler, 4 bin kilometrelik yolun temizlerken, kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Öte yandan bazı yerlerde kar kalınlığının ise ortalama 47 santimetre ölçüldüğü kaydedildi.

- Artvin

Artvin’de kar yağışı nedeniyle 41 köye ulaşım yapılamıyor.

Şavşat’ta 36, Ardanuç ilçesinde de 5 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekiplerince kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Yılbaşı gecesi ve sonrasında uzmanından beslenme önerileriYılbaşı gecesi ve sonrasında uzmanından beslenme önerileri
Yerel mahkeme, Danıştay'ın RES kararına direndiYerel mahkeme, Danıştay'ın RES kararına direndi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane kar Karadeniz'de kış ordu Rize ulaşım yol

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Twitter'da 'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu! Mahkemeden hapis kararı

'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu... Karar verildi!

Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

14 ilde okullara kar tatili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.