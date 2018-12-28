Karadeniz'de kış

RİZE (AA) - Soğuk hava ve kar, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 22, Çayeli'nde bir olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 730 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

-Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 86 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede 18, Kelkit'te 10, Köse'de 6, Kürtün'de 11, Şiran'da 26 ve Torul ilçesinde 15 olmak üzere toplam 86 köy yolu kar nedeniyle kapalı bulunuyor.

Ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmaları devam ediyor.

- Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 29 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Giresun merkezde 1, Alucra'da 2, Çamoluk'ta 1, Dereli'de 18, Görele'de 2, Şebinkarahisar'da 3 ve Yağlıdere'de 2 olmak üzere toplam 29 köyle ulaşım sağlanamıyor.