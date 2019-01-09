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Karadeniz'de kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Ordu'da 645 mahalle ile Giresun'da 251, Rize'de 45, Gümüşhane'de 236, Bayburt'ta 100, Artvin'de 26 köyün yolu ulaşıma kapandı

Karadeniz'de kış

Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü belirtildi. Geceden bu yana etkili olan kar yağışıyla 645 mahalle yolunun kapandığı, ortalama kar kalınlığının ise 56 santimetre ölçüldüğü aktarıldı.

Geceden bu yana belediye ekiplerinin 65 hasta ve 25 cenazeye müdahale ettiği ifade edilerek 452 personelin 349 araçla kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

- Giresun

Giresun merkezde 20, Bulancak'ta 52, Çamoluk'ta 17, Çanakçı'da 3, Dereli'de 34, Doğankent'te 6, Espiye'de 17, Görele'de 13, Güce'de 15, Keşap'ta 12, Piraziz'de 11, Tirebolu'da 29, Yağlıdere'de 22 olmak üzere il genelinde 251 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi 61 ekiple kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'u iç kesimlerdeki ilçeleri ile Sivas'la olan karayolu bağlantısı üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra zaman zaman etkili olan tipi sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan, dün gece Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda araçta mahsur kalan 7 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 43, Kelkit'te 65, Köse'de 11, Kürtün'de 28, Şiran'da 64 ve Torul'da 25 olmak üzere toplam 236 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

- Rize

Rize'de gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 28, Çayeli'nde 13 ve merkezde 4 olmak üzere 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 1158 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 31 personel, 18 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı yüksek mahallelerde de kar yağışının sabah erken saatlerde başlamasının ardından belediye ekipleri tedbirlerini artırdı.

Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

- Artvin

Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, Şavşat'ta 12, Yusufeli'nde 12 olmak üzere toplam 26 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Bayburt

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayretin Koçyiğit, kar yağışının il genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olduğunu ve ulaşımda aksamalara yol açtığını söyledi.

Kar yağışının ardından İl Özel İdareye bağlı 30 ekibin, ulaşıma kapanan 100 köy yolunu açmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Koçyiğit, kar yağışıyla bazı bölgelerde tipi ve fırtınanın da etkili olduğunu dile getirdi. Koçyiğit, sabah saatlerinden itibaren tipi ve fırtınanın yer yer etkisini azaltmasıyla yol açma çalışmalarının daha rahat yapılabildiğini kaydetti.

Öte yandan, kar yağışı ve tipi Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde de ulaşımda aksamalara neden oluyor. Dün akşam saatlerinde kapanan ve bu sabah kontrollü olarak yeniden ulaşıma açılan Kop Dağı Geçidi'nde, trafik ekipleri çekici türü araçların geçişine izin vermiyor.

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