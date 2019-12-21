Karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ'in muhteşem doğası içindeki yaylalarda yaz mevsimini geçirenlerin, soğuk havayla birlikte kent merkezlerine dönmesi köyleri, sessizliğe bürüyor. Ordu'nun deniz seviyesinden bin metre yükseklikteki, 50 haneli Pelitli Mahallesi'nde de kış döneminde 5 hanede aynı aileden 10 kişi kalıyor.

Karadeniz'de kış şartları nedeniyle ilçelere bağlı onlarca köy, mezra ve yayla, baharda geri dönülmek üzere köylüler tarafından terk ediliyor. Özellikle yaz aylarında muhteşem doğada yaylacılık kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan yaylalar ve köyler, kış aylarında, kentlere göçle birlikte sessizliğe bürünüyor.

Ordu'da da yaz için köylerine gelenler, havaların soğumasıyla birlikte kent merkezindeki evlerine geri dönüyor. Kış güzelliklerinin yaşandığı bin rakımlı, 50 haneli Pelitli Mahallesi'nde, göç nedeniyle kış döneminde sadece 5 hanede aynı aileden 10 kişi kalıyor. Göç nedeniyle öğrenci sayısının azalmasıyla okulların kapandığı köyler ve yaylalarda, genç nüfus da kent merkezini tercih ediyor. Az sayıdaki çocuklar ise toplu taşımayla öğrenimlerini sürdürüyor. Jandarma, boşalan evlerde hırsızlık olaylarının yaşanmaması için sürekli devriye geziyor.

'ŞEHİRDE YERİM OLSA BENDE GİDERİM'

3 kardeşiyle köyde yaşamaya devam eden Nazmi Kondak (62), kışı kardeşleriyle köyde geçirdiklerini belirterek, “Köyden başka gidecek yerimiz yok. Dededen kalma bir fakirliğimiz, yoksulluğumuz var. Köyü terk edemedik. Şehirden fakirlikten yer alamadık, alanlar aldı. Köyde biraz fındığımız oluyor, onunla hayvanlarımıza yem alıyoruz. Kendi yiyeceklerimizi karşılıyoruz, geçinmeye çalışıyoruz. Hayvancılık da yapamıyorum. Bu yaştan sonra hayvanlara ne kadar bakabilirim? Eşim hasta, buradayız. Şehirde gidecek yerim olsa ben de giderim. Mecbur kalıyoruz. Toplam 500 kilo fındığım oluyor, 62 yaşına geldim, bununla nerede nasıl geçinirim?” dedi.

'KIŞIN YOLUMUZ AÇILIYOR, AMBULANS GELİYOR'

Çocuklarının gurbette yaşadığını, kendisinin ise eşiyle köyde kaldığını anlatan İnci Kondak (61) ise, “Köyümüzde okul yok, bu nedenle herkes şehre taşındı. Çocuklarım gurbette yaşıyor. Gençler köylerde kalmak istemiyor. Allah devletimizden, muhtarımızdan razı olsun. Kışın yolumuz kar nedeniyle kapanınca greyder gönderiyorlar, yolumuz açılıyor. Hasta olsak 112'yi arıyoruz. Kışlık yiyeceğimizi yazdan hazırlıyoruz. Köyde az fındığımızla, 3-5 baş hayvanımız oluyor. Onunla da geçiniyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

