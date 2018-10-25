HABER

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan 30'a yakın yük gemisi Sinop'un doğal limanına demirledi, balıkçı tekneleri denize açılamadı

SİNOP (AA) - Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı.

Saatteki hızı 47 kilometreye ulaşan sert rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken 30'a yakın uluslararası gemi, Sinop'un doğal limanına demir atmak zorunda kaldı.

Fırtına, yük gemilerinin yanı sıra bölgede avcılık yapan balıkçıları da olumsuz etkiledi. Denize açılamayan çok sayıda tekne iskele ve limana demirledi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, bölge genelinde olumsuz hava koşullarının hakim olduğunu söyledi.

Rüzgarın yanı sıra yağmur yağışının da bulunduğunu vurgulayan Bayrak, "Balıkçılarımız yapılan uyarılar doğrultusunda denize açılmadılar. Çünkü rüzgar bölgemizde çok etkili oluyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun yağmur yağışı da var. Tüm bu olumsuzluklar avcılık yapılmasına müsaade etmiyor. Büyük tonajlı gemiler dahi yol alamıyor. İnşallah kısa sürede hava normale döner." diye konuştu.

Bayrak, balıkçılara, hava tamamen düzelmeden denize açılmamaları uyarısında bulundu.

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
Zonguldak'ta dev dalgalarZonguldak'ta dev dalgalar
59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gemi Karadeniz rüzgar Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali B

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

İsmail Hakkı Pekin'den gündemi sarsacak Cemal Kaşıkçı iddiası: Görüntüler MİT'in elinde

İsmail Hakkı Pekin'den gündemi sarsacak Cemal Kaşıkçı iddiası: Görüntüler MİT'in elinde

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.