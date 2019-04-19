Karadeniz'de olumsuz hava nedeniyle yük gemileri Sinop Limanı'na sığındı

SİNOP (AA) - Karadeniz'de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda yük gemisi Sinop Limanı'na sığındı.

Doğu yönünden esen ve saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan sert rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.

Gemilerin hava şartlarının düzelmesinin ardından seyirlerini devam edecekleri öğrenildi.

Bölgedeki etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle Sinop Valiliğince de vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların soba zehirlenmeleri ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak ise av yasakları başladığını anımsatarak, "O nedenle zaten balıkçılarımız denize açılmıyor. Ancak farklı sebeplerden dolayı dahi olsa tekne sahiplerimiz hava normale dönene kadar kesinlikle denize açılmamaları gerekir." diye konuştu.

