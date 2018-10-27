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Karadeniz'de olumsuz hava şartları düzeldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirleyen uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, rüzgarın şiddetini yitirmesiyle demir alarak denize açıldı - İki gündür hava şartları nedeniyle avcılık yapamayan bölge balıkçıları da yeniden avlanmaya başladı

SİNOP (AA) - Karadeniz'de iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirleyen uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, hava şartlarının düzelmesiyle limandan ayrıldı, balıkçılar da yeniden denize açıldı.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin kötü hava koşullarından korunmak amacıyla iki gün önce kentin güney kısmında yer alan iç liman mevkisine demirlediklerini söyledi.

Sinop'un yapısı gereği bölgenin tek doğal limanı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Alpay, ağır tonajlı gemilerin fırtına durumunda burayı sığınma amaçlı kullandıklarını anlattı.

Alpay, kötü hava koşullarının düzelmesiyle limana demirleyen gemilerin tekrar yol almaya başladıklarını belirterek, "İki gün süreyle gemiler burada demirli kaldı. Havanın normale dönmesiyle ayrılmaya başladılar. Sinop doğal limanı tarih boyunca bu gemilere ev sahipliği yaptı. Bundan sonraki süreçte de kötü hava durumlarında ev sahipliği yapmaya devam edecek." dedi.

- Balıkçılar da yeniden denize açıldı

Bu arada olumsuz hava koşullarından etkilenen ve iki gündür avcılık yapamayan bölge balıkçıları da denize açıldı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, balıkçıların dün gece denize açılmaya başladıklarını vurgulayarak, "Balıkçılarımız limana az miktarda avladıkları hamsi ve istavrit ile döndü. İnşallah hava güzel seyrettiği sürece av yapmaya devam edecekler." ifadesini kullandı.

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balıkçı deniz gemi Sinop doğal limanı

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