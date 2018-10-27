Karadeniz'de olumsuz hava şartları düzeldi

SİNOP (AA) - Karadeniz'de iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirleyen uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, hava şartlarının düzelmesiyle limandan ayrıldı, balıkçılar da yeniden denize açıldı.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin kötü hava koşullarından korunmak amacıyla iki gün önce kentin güney kısmında yer alan iç liman mevkisine demirlediklerini söyledi.

Sinop'un yapısı gereği bölgenin tek doğal limanı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Alpay, ağır tonajlı gemilerin fırtına durumunda burayı sığınma amaçlı kullandıklarını anlattı.

Alpay, kötü hava koşullarının düzelmesiyle limana demirleyen gemilerin tekrar yol almaya başladıklarını belirterek, "İki gün süreyle gemiler burada demirli kaldı. Havanın normale dönmesiyle ayrılmaya başladılar. Sinop doğal limanı tarih boyunca bu gemilere ev sahipliği yaptı. Bundan sonraki süreçte de kötü hava durumlarında ev sahipliği yapmaya devam edecek." dedi.