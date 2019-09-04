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Karadeniz’de palamut avlayamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, av yasağının kalkmasıyla palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi.

Karadeniz’de palamut avlayamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, av yasağının kalkmasıyla palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi.
1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, palamuttan umduğunu bulamadı. Alternatif arayışa giren balıkçılar da, Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozuna yöneldi. Avladıkları deniz salyangozlarını ihracatçılara kilosunu 3 liradan satmaya başladı. Balıkçı Olcay Yılmaz, 4 gündür Karadeniz’e açıldığını ancak palamut avlayamadığını söyledi. Türkiye’de işlenen salyangozların Çin, Güney Kore, Tayland, Japonya ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Yılmaz, "Büyür gırgırlar bol miktarda hamsi tutarak limana geliyor. Hamsi avlayamadığımız için biz de palamut avlayarak geçimimizi sağlıyoruz. 4 gündür Karadeniz’de palamut avlayamadık. Şuan için Karadeniz’de palamut yok. Biz de salyangoz çıkartıyoruz. Karadeniz'de dipten topladığımız salyangozları çuvallara doldurarak limanda alıcılara satıyoruz. Kilosunu 3 liradan satıyoruz. Karadeniz’e palamut çıkıncaya kadar bu şekilde geçimizi sürdüreceğiz" dedi.

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Karadeniz’de palamut avlayamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldiKaradeniz’de palamut avlayamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldiKaradeniz’de palamut avlayamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldiKaradeniz’de palamut avlayamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

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