Karadeniz'de palamut bereketi

Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi Karadeniz'de balıkçılar tarafından çapari ile avlanan bol miktarda palamut tezgahlardaki yerini aldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, bu sezon Karadeniz'de bol miktarda palamut olduğunu söyledi.
Denizlerde çapariyle avcılığın serbest bırakılmasının ardından Karadeniz'de bol miktarda palamut avlandığını dile getiren Yazgan, "1 Eylülde sona erecek av sezonu öncesi çok umutluyuz. İnşallah bu sezon Karadeniz'de bol miktarda balık var. Geçen yıl eylül ayında palamut 17 lira 50 kuruştan satılıyordu. Bugün ise 800 gram palamudu 7 lira 50 kuruşa satıyoruz. Sezondan çok umutluyuz." şeklinde konuştu.
Balıkçı Tahsin Turan ise çapariyle günde 10 ila 20 kasa arasından palamut avladıklarını belirterek, "Geçen yıl palamut yoktu. O yüzden fiyatlar çok yüksekti. Yeni av sezonunda palamut bol görünüyor. İnşallah 1 Eylül'den sonra balık bol olacak. Vatandaşımız ucuz balık yiyecek." dedi.
Balıkçı tezgahlarında palamut, büyüklüğüne göre tanesi 7,5 ila 10 liradan alıcı buluyor.
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