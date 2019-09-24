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Karadeniz'de palamut tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, 1 Eylül itibariyle balık avı sezonu açıldı ancak balıkçılar palamut avcılığında umduğunu bulamadı.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ'de, 1 Eylül itibariyle balık avı sezonu açıldı ancak balıkçılar palamut avcılığında umduğunu bulamadı. Geçen yıl tanesi ortalama 750 gram ve bol olan palamut, bu yıl ortalama 350 gram ve az miktarda avlanabiliyor.

Uzmanlar, geçen yılki aşırı avlanma nedeniyle bu yıl palamut kalmadığını belirtirken, balıkçılar ise uzun yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyen balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Geçen yıl sezona palamut bereketi ile başlayan ancak bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılar, hayal kırıklığı yaşıyor. Geçen yıl ortalama tanesi 750 gram ve bol olan palamudun tanesi10 liraya satılırken, bu yıl ortalama 350 gram ve az miktardaki palamut 35 liradan satılıyor, çoğu zaman da balıkçı tezgahlarında bulunmuyor.

PROF. DR. KOCABAŞ: BU AŞIRI AVLANMANIN BİR YANSIMASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, palamut yokluğunun aşırı avlanmadan kaynaklı olduğunu belirtti. Kocabaş, “Geçen yıl çok palamut vardı, çok avladık, çok fazla yedik. Çok avlarsanız bir sonraki sene karnınızı ovuşturursunuz. Palamut böyle çok olur avlanır daha sonraki yıl az olur. Bir iki senede kendi popülasyonunu tamamlar sonra da tekrar hasada gider. Bu aşırı avlanmanın bir yansıması. Geçen yıl limitlerin altında yani üreme boyu denilen 25 santimetrenin altındaki palamutlar avlandığı için bu sene yeterli döngü tamamlanamadı. Bu yıl kendini göstermese de seneye fazlasıyla palamut çıkacaktır. Tabii ki hava koşulları da etkili oluyor. Palamudun istediği bir su sıcaklığı var. Palamudun çevresel besin istekleri de oluyor. Bu şartlar oluşmadıysa bizim su sahamıza girmemiş olabilir. Erken geçmiş de olabilir, gecikmiş de olabilir” dedi.

‘35 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM’

35 yıllık balıkçı İbrahim Örseloğlu da, palamut bulmakta zorlandıklarını söyleyerek, “Benim tezgahımda palamut var. Ama tanesi 35 lira. Tüketmek isteyen alıyor. Diğer balıklarda sıkıntı yok. Bütün balıklar geldi. Hamsinin çıkmasına 1 buçuk ay daha var ama tezgahımıza geldi. Palamut bulmakta zorlanıyoruz. Tezgahtaki palamut 1 buçuk karışı zor buluyor. Normalde palamut 800 gram olmalıydı ama şimdi 350 gram. 35 yıldır balıkçıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Palamut yok, olan ise çok pahalı” diye konuştu.

‘HAVALARIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ’

Balıkçı Ayhan Keleş ise havaların soğumasını beklediklerini kaydederek "Sadece istavrit ve mezgit var. Palamut hava sıcak diye gelmiyor sanırım. Hiç palamut koyamadık bu yıl tezgahımıza. Havaların soğumasını bekliyoruz. Palamut kuyulara kaçmış. Olan palamut da ‘Çingene palamudu’ dediğimiz bir tür. Palamuttan daha küçük. O da çok pahalı. Kimse almaya yanaşmıyor” şeklinde konuştu.

'BU YIL YOKSA SENEYE OLUR'

Geçen yıl palamudun bol olduğunu anlatan balıkçı Engin Kazoğlu "Bu sene yok desek yeridir. Havalardan dolayı olmadığını düşünüyorum. Her yıl zaten palamut bol olmaz. Bu yıl yoksa seneye olur. Tezgahlarda 6 tane 20 liraydı şimdi ise tanesi 30-35 lira. Ben tezgâhımdaki palamutları henüz satamadım” ifadelerini kullandı.

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