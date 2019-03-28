KARADENİZ’DE PKK’NIN İZİ SİLİNDİ

KARADENİZ’de son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve halk tam destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölgeden kaçan teröristlerin izi silindi. Güvenlik birimleri, teröristlerden temizlediği Karadeniz'de teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor.

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz’e gönderilen örgütün sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristlerinin tamamı, son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve köy korucularının operasyonlarına Karadeniz halkının da desteğiyle büyük başarılar elde edildi.

ARANAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

İnsansız hava araçları destekli sürdürülen operasyonlarda, Karadeniz’e sansasyonel eylemler yapmak üzere gönderilen 22 kişilik sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristin 15’i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist gruba sonradan takviye gönderilenlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2’sinin İçişleri Bakanlığı’nca, 4 milyon lira ödüllü ‘kırmızı kategori’de, 6’sının ise 300 bin lira ödüllü ‘gri’ kategori ile aranan teröristlerden olduğu tespit edildi.