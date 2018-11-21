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Karadeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla, örgüte büyük darbe vuruldu.

Karadeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine geçit yok

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ'de Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla, örgüte büyük darbe vuruldu. Son 4 yılda, Karadeniz kırsalında kış üslenmesi için hazırlık yapan PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda bulunan 22 teröristin tamamı etkisiz hale getirildi. Bölgeye sızmaya çalıştığı değerlendirilen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan da güvenlik güçlerince takibe alındı.
Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. Ordu, Giresun, Gümüşhane, Giresun, Tokat ve Sivas kırsalında terör örgütüne yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar yürütülüyor. Güvenlik güçleri; teröristlerin Orta Karadeniz'e geçiş güzergâhı olarak kullandıkları Tunceli ve Erzincan kırsalında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgede sıkışan terörist grupların 3 ve 4'erli olarak bölgeye geri dönebileceği ihtimaline karşı da havadan ve karadan önlemler alınıyor.
PKK'YA BÜYÜK DARBE
JÖH, PÖH VE JÖPER'lerin yoğun operasyonları sonucu son 4 yılda Karadeniz kırsalında büyük darbe alan PKK'lı teröristlerin liderleri de etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda bölge kırsalında kış üslenmesi için hazırlık yapan PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda bulunan 22 teröristin tamamı da etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 15'i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgeye yaz döneminde gönderilen 'Ciyager' kod adlı Serdar Bekmez de Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. 3'erli gruplar halinde bölgeye gönderilen teröristler de kaçtı. Karadeniz'e sızmaya çalıştığı düşünülen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan da güvenlik güçlerince takibe alındı.
ERZAK ÇALMALARI ENGELLENDİ
Ormanlardaki fotokapan ve İHA'larla yapılan etkin gözetimle hareket alanları kısıtlanan teröristler, güvenlik güçlerinin sıkı kontrolüyle yayla evlerinden erzak da çalamadı. PKK'lı teröristlerin, yedikleri darbeyle bölgede tutunamadıkları belirtildi.
Ormanda sık sık kaybolan ve büyük darbe alan teröristlerin, geri dönme istekleri de telsiz görüşmelerine yansıdı. İstihbarat kaynakları; Karadeniz'den döndüğü değerlendirilen 3-5 kişilik terörist grubunun Erzincan ve Tunceli kırsalına ulaşmış olabileceğini, ancak bu bölgeden de çıkamayınca grubun taktiksel olarak geri dönebileceğini belirtti. Bu ihtimale karşı da güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğu vurgulandı.
BAŞINA ÖDÜL KONULAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 16 teröristten 2'sinin, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de yer aldığı, 6'sının ise 300 bin lira ödülle 'gri kategori'de aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine geçit yokKaradeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine geçit yokKaradeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine geçit yokKaradeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine geçit yok

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