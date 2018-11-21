Karadeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine geçit yok

Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. Ordu, Giresun, Gümüşhane, Giresun, Tokat ve Sivas kırsalında terör örgütüne yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar yürütülüyor. Güvenlik güçleri; teröristlerin Orta Karadeniz'e geçiş güzergâhı olarak kullandıkları Tunceli ve Erzincan kırsalında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgede sıkışan terörist grupların 3 ve 4'erli olarak bölgeye geri dönebileceği ihtimaline karşı da havadan ve karadan önlemler alınıyor.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ'de Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla, örgüte büyük darbe vuruldu. Son 4 yılda, Karadeniz kırsalında kış üslenmesi için hazırlık yapan PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda bulunan 22 teröristin tamamı etkisiz hale getirildi. Bölgeye sızmaya çalıştığı değerlendirilen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan da güvenlik güçlerince takibe alındı.

PKK'YA BÜYÜK DARBE

JÖH, PÖH VE JÖPER'lerin yoğun operasyonları sonucu son 4 yılda Karadeniz kırsalında büyük darbe alan PKK'lı teröristlerin liderleri de etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda bölge kırsalında kış üslenmesi için hazırlık yapan PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda bulunan 22 teröristin tamamı da etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 15'i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgeye yaz döneminde gönderilen 'Ciyager' kod adlı Serdar Bekmez de Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. 3'erli gruplar halinde bölgeye gönderilen teröristler de kaçtı. Karadeniz'e sızmaya çalıştığı düşünülen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan da güvenlik güçlerince takibe alındı.

ERZAK ÇALMALARI ENGELLENDİ

Ormanlardaki fotokapan ve İHA'larla yapılan etkin gözetimle hareket alanları kısıtlanan teröristler, güvenlik güçlerinin sıkı kontrolüyle yayla evlerinden erzak da çalamadı. PKK'lı teröristlerin, yedikleri darbeyle bölgede tutunamadıkları belirtildi.