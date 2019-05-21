Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince son üç yılda PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirilirken, örgütün sözde bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'e açılmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda dağlar ve ormanlarda barınmak isteyen teröristlere buralar adeta dar edildi.

Yöre insanının da desteğiyle güvenlik güçlerinin tüm bölgeye yayılan hava destekli arama tarama faaliyetleri sonucu örgüt üyelerinin hareket alanları kısıtlandı. Rahat hareket edemeyen ve yine yiyecek bulmakta güçlük çeken teröristler, bir bir etkisiz hale getirildi.

PKK'ya son üç yılda bölgede büyük darbe vurulurken, güvenlik güçleri aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı 19 teröristi etkisiz hale getirdi.