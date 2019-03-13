HABER

Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak

Sinop'ta, 18 Mart-5 Nisan tarihlerinde roket ve füze atışı yapılacağı belirtilerek, atış saatlerinde balıkçıların denize açılmaması gerektiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 58. Topçu Tugay Komutanlığınca, 18 Mart - 5 Nisan 2019 tarihlerinde MSB Sinop Atış Alanı'ndan (Test Merkezi) NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edileceği aktarıldı.

Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Valilikleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarıldığı vurgulanan açıklamada, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan uyarıda, atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-5 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar Sinop'tan Doğu Karadeniz'e doğru (Samsun'dan Trabzon'a kadar) yer alan bölgede liman çıkışı yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların denize açılmamalarına yönelik bilgilendirilmesi istendi."

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
Safranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacakSafranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacak
Bakan Soylu Özkan için destek istediBakan Soylu Özkan için destek istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı deniz füze Karadeniz roket

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlıova'da karayoluna çığ düştü! 30'a yakın araç mahsur kaldı

Karayoluna çığ düştü: Çok sayıda araç mahsur kaldı!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Oğlu bıçaklı saldırıda yaralanan anne: Yavrum ne olur gözünü aç

Annesi böyle feryat etti: Yavrum ne olur gözlerini aç

Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı: “Ben hapse, sen mezara”

Korkunç cinayette flaş gelişme! Ses kayıtları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.