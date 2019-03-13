Karadeniz'de roket ve füze denemeleri yapılacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- SİNOP'ta,18 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak roket ve füze atışlarıyla ilgili balıkçılar uyarılarak, atış saatlerinde denize açılmamaları istendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından 18 Mart- 05 Nisan tarihleri arasında Sinop Atış Alanı Test Merkezi’nden, 'NOTAM-NOTMAR' sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edileceği duyuruldu. Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon valilikleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyarılarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.

Konuyla ilgili valiliklere gönderilen uyarıda, "Atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00’den akşam 18.00’e kadar Sinop’tan Doğu Karadeniz’e doğru yer alan bölgede liman çıkışı yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların denize açılmamalarına yönelik olarak balıkçıların bilgilendirilmesi" denildi.

Sinop'ta daha önce de ROKETSAN tarafından geliştirilen füzenin deneme atışları yapılmıştı. 'Atmaca' adı verilen füzenin deneme atışları başarı ile tamamlanmıştı.