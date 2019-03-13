HABER

Karadeniz'de roket ve füze denemeleri yapılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

SİNOP'ta,18 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak roket ve füze atışlarıyla ilgili balıkçılar uyarılarak, atış saatlerinde denize açılmamaları istendi.

Karadeniz'de roket ve füze denemeleri yapılacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- SİNOP'ta,18 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak roket ve füze atışlarıyla ilgili balıkçılar uyarılarak, atış saatlerinde denize açılmamaları istendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından 18 Mart- 05 Nisan tarihleri arasında Sinop Atış Alanı Test Merkezi’nden, 'NOTAM-NOTMAR' sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edileceği duyuruldu. Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon valilikleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyarılarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.
Konuyla ilgili valiliklere gönderilen uyarıda, "Atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00’den akşam 18.00’e kadar Sinop’tan Doğu Karadeniz’e doğru yer alan bölgede liman çıkışı yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların denize açılmamalarına yönelik olarak balıkçıların bilgilendirilmesi" denildi.
Sinop'ta daha önce de ROKETSAN tarafından geliştirilen füzenin deneme atışları yapılmıştı. 'Atmaca' adı verilen füzenin deneme atışları başarı ile tamamlanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de roket ve füze denemeleri yapılacakKaradeniz'de roket ve füze denemeleri yapılacakKaradeniz'de roket ve füze denemeleri yapılacakKaradeniz'de roket ve füze denemeleri yapılacak

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Avrasya Üniversitesi'nde yangının izleri silinmeye çalışılıyorAvrasya Üniversitesi'nde yangının izleri silinmeye çalışılıyor
Siirt'te teröristlerin 300 metrelik sığınağı imha edildiSiirt'te teröristlerin 300 metrelik sığınağı imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.