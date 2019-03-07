Karadeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadı

Nedim KOVAN/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün silah üstüne monte edilebilen termal dürbünün de ele geçirildiği sığınağın bulunmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. Sık ağaçlarla kaplı ormanlarda adım adım iz süren güvenlik güçlerinin, son yıllarda PKK'lı teröristlerin, barınmak ve silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini saklamakta kullandığı sığınakları tek tek bulup, imha etmesiyle örgütün bölgedeki hareket alanı bulamadığı bildirildi.

​Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timleri ve komandoların, Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsallarında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlar sürüyor. Bölgede, son 4 yılda PKK'nın 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu'nu etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, sık ağaçlarla kaplı ormanlarda iz sürüp, karış karış bölgeyi tarıyor.

Yürütülen operasyonlar kapsamında, dün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkiinde, PKK’lı teröristlere ait sığınak bulundu. Depo olarak kullanılan sığınakta yapılan aramada, silah üstü termal dürbün, bu dürbüne ait pil, 12 voltluk pil bloğu, örgütsel dokümanlar, tükenmez kalem, el feneri, 7 amperlik akü, bol miktarda giyim, yiyecek ve ilaç ile sıhhi malzemeler ele geçti. Sığınağın uzun zamandır kullanılmadığının tahmin edildiği belirtildi.

Son yıllarda bölgede düzenlenen etkili operasyonlarla büyük darbe yiyen, bitme noktasına gelen teröristlerin, gıda ve yaşamsal malzemeleri bulmakta zorluk çektiği belirtildi.

SIĞINAKLARI TEK TEK ELE GEÇİRİLİYOR

31 Temmuz 2016'ta Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam kırsalında 3 askeri şehit edip, 2 askeri yaralayan PKK'lı teröristler, askerlerin silahlarını da alarak kaçtı. 30 Eylül 2016'da Mesudiye kırsalında, aralarında sözde Karadeniz bölge sorumlusunun da olduğu PKK'lı 6 terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Sözde Karadeniz Açılım Grubu'na ilk darbenin vurulmasıyla, teröristlere ait doküman ve ele geçirilen haritalarda işaretli alanların şifreleri tek tek çözüldü. 31 Haziran 2016'da askerlere ait çalınan 3 silah ve mühimmatlar, Topçam kırsalında ormanlık alanda toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi.

3 Kasım 2016'da Giresun Espiye kırsalında PKK'nın büyük sığınağında çok miktarda silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu.

2017 yılındaki kış operasyonlarında Ordu ve Giresun kırsalında PKK'ya ait 6 sığınak ve depo ele geçirilerek imha edildi.

4 Aralık 2017'de Trabzon Erikbeli yaylası kırsalında içinde banyo ve tuvaletin bulunduğu sığınak ele geçirildi.

27 Aralık 2017'de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hava harekâtında da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede, 2 sığınak ile 4 depo bulundu. İçinde silah, yaşam malzemesi olan depo ve sığınaklar imha edildi.

2018'de Gümüşhane ve Giresun'da 3 sığınak ve depo bulundu.

AĞIR DARBE VURULDU

Öte yandan, Karadeniz kırsalında son 4 yılda, PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubunda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgede son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte etkisiz hale getirilen 16 teröristin 2'sinin 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.