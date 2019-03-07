HABER

Karadeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:52 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün silah üstüne monte edilebilen termal dürbünün de ele geçirildiği sığınağın bulunmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Karadeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadı

Nedim KOVAN/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün silah üstüne monte edilebilen termal dürbünün de ele geçirildiği sığınağın bulunmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. Sık ağaçlarla kaplı ormanlarda adım adım iz süren güvenlik güçlerinin, son yıllarda PKK'lı teröristlerin, barınmak ve silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini saklamakta kullandığı sığınakları tek tek bulup, imha etmesiyle örgütün bölgedeki hareket alanı bulamadığı bildirildi.
​Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timleri ve komandoların, Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsallarında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlar sürüyor. Bölgede, son 4 yılda PKK'nın 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu'nu etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, sık ağaçlarla kaplı ormanlarda iz sürüp, karış karış bölgeyi tarıyor.
Yürütülen operasyonlar kapsamında, dün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkiinde, PKK’lı teröristlere ait sığınak bulundu. Depo olarak kullanılan sığınakta yapılan aramada, silah üstü termal dürbün, bu dürbüne ait pil, 12 voltluk pil bloğu, örgütsel dokümanlar, tükenmez kalem, el feneri, 7 amperlik akü, bol miktarda giyim, yiyecek ve ilaç ile sıhhi malzemeler ele geçti. Sığınağın uzun zamandır kullanılmadığının tahmin edildiği belirtildi.
Son yıllarda bölgede düzenlenen etkili operasyonlarla büyük darbe yiyen, bitme noktasına gelen teröristlerin, gıda ve yaşamsal malzemeleri bulmakta zorluk çektiği belirtildi.
SIĞINAKLARI TEK TEK ELE GEÇİRİLİYOR
31 Temmuz 2016'ta Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam kırsalında 3 askeri şehit edip, 2 askeri yaralayan PKK'lı teröristler, askerlerin silahlarını da alarak kaçtı. 30 Eylül 2016'da Mesudiye kırsalında, aralarında sözde Karadeniz bölge sorumlusunun da olduğu PKK'lı 6 terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Sözde Karadeniz Açılım Grubu'na ilk darbenin vurulmasıyla, teröristlere ait doküman ve ele geçirilen haritalarda işaretli alanların şifreleri tek tek çözüldü. 31 Haziran 2016'da askerlere ait çalınan 3 silah ve mühimmatlar, Topçam kırsalında ormanlık alanda toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi.
3 Kasım 2016'da Giresun Espiye kırsalında PKK'nın büyük sığınağında çok miktarda silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu.
2017 yılındaki kış operasyonlarında Ordu ve Giresun kırsalında PKK'ya ait 6 sığınak ve depo ele geçirilerek imha edildi.
4 Aralık 2017'de Trabzon Erikbeli yaylası kırsalında içinde banyo ve tuvaletin bulunduğu sığınak ele geçirildi.
27 Aralık 2017'de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hava harekâtında da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede, 2 sığınak ile 4 depo bulundu. İçinde silah, yaşam malzemesi olan depo ve sığınaklar imha edildi.
2018'de Gümüşhane ve Giresun'da 3 sığınak ve depo bulundu.
AĞIR DARBE VURULDU
Öte yandan, Karadeniz kırsalında son 4 yılda, PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubunda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgede son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte etkisiz hale getirilen 16 teröristin 2'sinin 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadıKaradeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadıKaradeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadıKaradeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadı

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Deterjan bidonlarına gizlenmiş uyuşturucuyu ’Einstein’ bulduDeterjan bidonlarına gizlenmiş uyuşturucuyu ’Einstein’ buldu
DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı serbest bırakıldıDEAŞ operasyonunda 3 Iraklı serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.