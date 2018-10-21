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Karadeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, 1 Eylül'de sona eren av yasağıyla balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.

Karadeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonu

SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ'de, 1 Eylül'de sona eren av yasağıyla balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamutlarla kıyıya dönüyor. Balıkçılara göre, Karadeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonu yaşanıyor. Palamudun tanesi, 2,5- 5 liradan satılıyor.
Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül günü başladığı yeni balık sezonunda, her gün denizde tonlarca palamut avlıyor. Yüzlerce kasayla kıyıya dönen balıkçılar, sezona bollukla başlarken, umutla hamsi sezonunu bekliyor. Balık halinden kasalarla tezgahlara ulaştırılan palamutlar, rağbet görüyor. Palamudun tanesi ise 2,5 lira ile 5 lira arasında satılıyor. Samsun'da 26 yıldır balıkçılık yapan Hasan Köse, her gün tezgahta onlarca kasa palamut satışı yaptıklarını söyledi. Palamutta son 10 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirten Köse, "Bu sene balık sezonumuz bereketli başladı. Palamut bolluğu hem bizi hem de vatandaşı güldürdü. Tezgahta vatandaş ucuza balık alıp yiyor. Fiyatlar hava ve denizin durumuna göre günlük değişken. Artık yerli hamsiyi bekliyoruz. 'Palamut bol olduğu zaman hamsi az olur' diyorlar ama biz yine de umutluyuz" dedi.
Tezgahtan balık satın alan Sinan Arslan ise fiyatların gayet uygun olduğunu söyledi.

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Karadeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonuKaradeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonuKaradeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonuKaradeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonu

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