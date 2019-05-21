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Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı.

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- KARADENİZ'de Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı gözaltına alındı.
​Olay, dün akşam saatlerinde Romanya'nın Köstence açıklarında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Olayda mermi isabet eden 3 balıkçı yaralandı, 5 balıkçı da gözaltına alındı. Yaralı balıkçıların Köstence'de tedavi altında olduğu öğrenildi.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yaralı olan ve gözaltına alınan Ordulu balıkçıların Türkiye'ye iadesi için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.
Öte yandan, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında Perşembe'den balık avına çıkan 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesine Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından plastik ve gerçek mermilerle ateş açılmıştı. Bu saldırıda da 3 balıkçı yaralanmıştı.

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Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralıKaradeniz'de Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralıKaradeniz'de Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralıKaradeniz'de Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

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