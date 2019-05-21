Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı (2)

ATEŞ AÇILAN TEKNE BATTI

Karadeniz'de Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açılarak 3 balıkçının yaralandığı, 5 balıkçının ise gözaltına alındığı olayla ilgili açıklamalarda bulunan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, balıkçı teknesinin ilçelerinden denize açıldığını söyledi. Tandoğan, "8 balıkçımızın içerisinde bulunduğunu teknemiz Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batırılmış. Yaşanan olayda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri balıkçılarımızın üzerine plastik ve gerçek mermilerle ateş açmış. Bunun sonucunda da 3 balıkçımız yaralandı. Biri ameliyat edildi. Şu anda yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Geri kalan 5 balıkçımızın da sağlık durumu iyi. Böyle bir olayın olmaması gerekiyordu. Tekneleri battı ama canlarına bir şey olmadı" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın konuyu yakından takip ettiğini söyleyen Tandoğan, "Balıkçılarımızın aileleri merak içerisindeydi. Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran ve Milletvekilimiz Metin Gündoğdu konuyla bizzat ilgilendiler. Başkonsolosluğumuz özellikle dün akşamdan itibaren balıkçılarımızla beraberler. Bizzat balıkçılarımızla kendileri ilgilendiler. Onun için ben balıkçılarımız ve aileleri adına milletvekilimize ve Dışişleri Bakan Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.