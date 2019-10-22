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Karadeniz'de uçurtma sörfü keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Karadeniz'in en uzun sahile sahip kentlerinden Samsun, uçurtma sörfü meraklılarına ev sahipliği yapıyor - Sörfçü Ümit Şahin Özdemir: - "Havayı güzel ve rüzgarlı bulduğumuzda Samsun'un uzun sahilinde kitesurf (uçurtma sörfü) yapıyoruz. Samsun sahili gerçekten kitesurf için uygun"

VEYSEL ALTUN - Samsun'un uzun sahili, uçurtma sörfü meraklılarınca ilgi görüyor.

Son yıllarda Atakum sahilinde yapılan yatırımlarla turizmde yıldızı parlayan Samsun, Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, Bafra ilçesindeki Kapıkaya'nın ardından sahillerinde de adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Atakum ve 19 Mayıs ilçelerinin sahilinde denizden esen güçlü rüzgarlar ile uçurtmalarını dolduran sporcular, Karadeniz'in mavi bayraklı plajlarında uçurtma sörfü yapmanın keyfini çıkarıyor.

Uçurtma sörfü yapan ve bu konuda eğitim veren Ümit Şahin Özdemir, AA muhabirine, Samsun sahillerinin bu spor için uygun olduğunu söyledi.

Uçurtma sörfüne merakın giderek arttığına işaret eden Özdemir, "Havaları güzel ve rüzgarlı bulduğumuzda Samsun'un uzun sahilinde kitesurf (uçurtma sörfü) yapıyoruz. Samsun sahili gerçekten kitesurf için uygun. Bu sporu yaparak bir nevi kentin tanıtımına da katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Etkinliklerini 55 Offroad Doğa Sporları Klübü çatısı altında gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, Samsun'da su kayağı tesisi olduğunu, uçurtma sörfüne su kayağı yaparak başladığını aktardı.

Özdemir, "Su kayağının adrenalini az olduğu için bu spora yöneldim. Muğla Akyaka'da bulunan kitesurf merkezine gidip ders aldım. Sonra buraya geldik, rüzgarlarda kendimiz çıkmaya başladık. Doğal olarak da gören arkadaşlar yardım ettiler. İlk başlarda yalnızdık kimseyle yapamıyorduk. Sonra bu sporu yapan arkadaşlarla bir araya geldik ve yapmaya başladık. 4 senedir Samsun'da bu sporu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların bu spordan korktuğu için denemek istemediğini anlatan Özdemir, "Kitesurfte direksiyon sizin elinizde olduğu için rüzgar, hız her şey kontrolünüzde. Fazla korkmalarına gerek yok. Çok rahat ve çok keyifli bir spor." ifadesini kullandı.

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