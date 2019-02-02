Karadeniz’de yaban domuzu avı

Karadeniz Bölgesi’nde avcılar aç kalan yaban domuzlarının şehirlere inmesinden sonra harekete geçti.
Ordu’da ormanlık alanlardan, yiyecek bulmak için şehir merkezlerine gelen domuzlar vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Fatsa ilçesindeki halkın talebi üzerine ava çıkan belgeli avcılar, domuz avı gerçekleştirdi. Bilinçli avcılık yaptıklarını ifade eden Osman Carlı isimli avcı, "Çok sayıda domuzun şehirlere inerek yiyecek aradığını ve vatandaşlarla karşılaşmaları durumunda sıkıntı olacağının haberini aldık. Bizler de avcılar olarak toplanarak av sporunu yapıp şehre inen domuzları uzaklaştırmak için ekip arkadaşlarımızla av yaptık. Belgesi olmayan, bölgeyi tanımayan kişilerin av yapmasını istemiyoruz. Av bir doğa sporu olmasına rağmen tehlikeli bir spordur" dedi.
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