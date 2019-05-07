Karadeniz'de yayla göçü başladı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - KARADENİZ Bölgesi’nde havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonu da açıldı. Ordu ve Giresun’da sahilden sürüleri ile yola çıkan besiciler, 4-5 gün süren zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaştı.

Karadeniz'de, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Ordu ve Giresun'da hayvanlarıyla yaylalara göç eden besiciler yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak geçimine katkı sağlarken, kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Karadeniz'de mayıs ayı ortalarında yaylalara göç edenler, ekim ayı ortalarında ise geri dönüşe geçiyor.

'ÇOBAN SIKINTISI VAR'

100 küçükbaş hayvanıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na giden Ali Kaya (72) çoban bulamamaktan yakındı. Devletin besicilere çoban ve yem desteğinde bulunmasını isteyen Kaya, “Yaylalarda artık sıkıntılarımız çok. Dede mesleği çobancılığı sürdürüyorum. Şimdiki nesil çobanlık yapmak istemiyor. Yem giderleri yüksek. Yaz döneminde başka çobanlara hayvanlarımızı katıyoruz. Çoban sigorta ve 5 bin liranın üzerinde maaş istiyor. Bunu verecek gücümüz olmadığı için mecburen kendi hayvanlarımızı kendimiz bakmaya çalışıyoruz. Eskiden 100-200 koyunu olan besiciler vardı. Fakat bu gittikçe her yıl azalıyor. Artık eskisi gibi koyunculuk yapan yok, gençler çobanlık yapmak istemiyor. Elde ettiğimiz gelirle eskisi gibi çok kazancımız yok, maliyetler artık yüksek” dedi.

'EN FAZLA ARAPLAR GELİYOR'

Yaylanın turizm işletme müdürü Murat Akbulut ise yayla sezonunun geçen yıl iyi geçtiğini, besicilerin yaylalara dönmesiyle birlikte yaylalarda ve obalarda ciddi hareketlenme beklediklerini söyledi. Özellikle besicilerin yaylada otlattıkları küçükbaş hayvanların kasaplar tarafından yoğun olarak tüketildiğini ve ziyaretçilerin de rağbet gösterdiğini kaydeden Akbulut, “Çambaşı Yaylası yaz kış artık ilgi görüyor. Kayak merkezi açıldıktan sonra özellikle kış mevsiminde de ziyaretçiler geliyor. Geçen yıl sezonumuz iyi geçti, bu seneden de umutluyuz. Ramazan ayı geldi, Ramazan ayını yaylada geçirmek isteyenler geliyor. Besicilerin göçü devam ediyor. Yabancı olarak da buraya en fazla Araplar geliyor” diye konuştu.

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