Karadeniz’de yayla göçü sürüyor

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz yaylalarına besicilerin göçü sürüyor. Zorlu şartlarda yaylalara hayvanlarını götüren besicilerin yolculukları bazen bir hafta sürebiliyor.

Tertemiz havası, doğal kaynak suları, yemyeşil vadilerin arasından geçen akarsularıyla doğa harikası Karadeniz yaylalarına göç devam ediyor. Bazı besiciler, gidecekleri obalara ulaşırken, bazılarının göç yolculuğu ise sürüyor. Zorlu şartlar altında yağmur-çamur, gece-gündüz dinlemeden devam eden yolculuk, besicilere kimi zaman zor anlar da yaşatıyor. Sürülerin ve besicilerin güvenliğini ise küçük yaşta eğitilmeye başlanan kangal cinsi köpekler sağlıyor.

Ordu’nun çeşitli ilçelerinden 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’na, Perşembe Yaylası’na ve Düzoba Yaylası gibi geniş ve yüksek rakımlı arazilere göç eden besiciler, yaklaşık 6 ay burada kalmayı planlıyor. Bu dönemde sıkça rastlanan ve yayla yollarının renkleri olan koyun sürüleri zaman zaman trafiği aksatsa da ilgi odağı olmayı da başarıyor. Yaylaya birkaç gün içinde ulaşan hayvan besicileri, yaylada otun bol olduğunu ve bu sezonun güzel geçmesini temenni ettiklerini belirtiyor.



