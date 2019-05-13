HABER

Karadeniz’de yayla göçü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz yaylalarına besicilerin göçü sürüyor.

Karadeniz’de yayla göçü sürüyor

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz yaylalarına besicilerin göçü sürüyor. Zorlu şartlarda yaylalara hayvanlarını götüren besicilerin yolculukları bazen bir hafta sürebiliyor.
Tertemiz havası, doğal kaynak suları, yemyeşil vadilerin arasından geçen akarsularıyla doğa harikası Karadeniz yaylalarına göç devam ediyor. Bazı besiciler, gidecekleri obalara ulaşırken, bazılarının göç yolculuğu ise sürüyor. Zorlu şartlar altında yağmur-çamur, gece-gündüz dinlemeden devam eden yolculuk, besicilere kimi zaman zor anlar da yaşatıyor. Sürülerin ve besicilerin güvenliğini ise küçük yaşta eğitilmeye başlanan kangal cinsi köpekler sağlıyor.
Ordu’nun çeşitli ilçelerinden 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’na, Perşembe Yaylası’na ve Düzoba Yaylası gibi geniş ve yüksek rakımlı arazilere göç eden besiciler, yaklaşık 6 ay burada kalmayı planlıyor. Bu dönemde sıkça rastlanan ve yayla yollarının renkleri olan koyun sürüleri zaman zaman trafiği aksatsa da ilgi odağı olmayı da başarıyor. Yaylaya birkaç gün içinde ulaşan hayvan besicileri, yaylada otun bol olduğunu ve bu sezonun güzel geçmesini temenni ettiklerini belirtiyor.

Karadeniz’de yayla göçü sürüyor

Karadeniz’de yayla göçü sürüyor

Karadeniz’de yayla göçü sürüyor

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
(Özel Haber) Tarihin mesaj taşıyıcıları şimdi yarıştırılıyor(Özel Haber) Tarihin mesaj taşıyıcıları şimdi yarıştırılıyor
Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybettiKanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.