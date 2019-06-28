Karadeniz'deki gazeteciler Bayburt'ta buluştu

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi için 50'ye yakın gazeteci Bayburt'ta bir araya geldi.

KGF Başkanı Erdoğan Erişen, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, diğer Karadeniz illerindeki gazeteciler derneği başkanları ve delegelerden oluşan heyet, Baybut Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, heyet tarafından kendisine gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, Bayburt'un Anadolu'nun kadim yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Böyle bir ilde olmanın ve görev yapmanın mutluluk ve onur kaynağı olduğunu belirten Pehlivan, "Burada göreve başladığım günden bu yana basınla iç içeyiz. Basın mensupları her zaman yanımızda oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Abdulkadir Nişancı kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.

KGF Başkanı Erdoğan Erişen ise Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve 14 gün sonra cesedi bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı rahmetle andı, Nişancı'yı arama çalışmalarında gösterdiği duyarlılıktan dolayı Vali Pehlivan'a teşekkür etti.