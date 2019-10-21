KARADENİZ'DEKİ KİRLİLİĞE 4 ÜLKEDEN ORTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

YILLARDAN bu yana kıyısı bulunan ülkelerinin ev, tarım ve sanayi atıklarını bıraktığı Karadeniz’de çevre izlemesi için çok uluslu işbirliği ile Türk bilim insanlarının da katıldığı bilimsel sefer tamamlandı.

Romanya Ulusal Deniz Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından koordine edilen, Sivil Toplum Kuruluşu Mare Nostrum, Bulgar Bilimsel Akademisi Oşinoloji Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/Marmara Araştırma Merkezsi (TUBITAK-MAM), Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) ve Ukrayna Deniz Ekolojisi Bilim Merkezi’nin partnerliğinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Karadeniz Ekosisteminin İnsan Baskısına Karşı Hassasiyetinin Değerlendirilmesi’ (ANEMONE) Projesi’nin temel aktivitelerinden Karadeniz Ortak Bilimsel Sefer’i 9 gün sürdü.

‘Mare Nigrum’ adlı araştırma gemisinde Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna’dan katılan ve 17 deniz biyologundan oluşan bir ekip, Karadeniz’in durumunu değerlendirmek üzere su, sediman ve denizel organizmaların örneklenmesini gerçekleştirdi. Ortak bilimsel seferin, her ortak ülkenin kıta sahanlığı ve açık deniz sahil veya deniz tabanına yakın olmayan alanlarını ve benzer sahilden başlar, en derin çukurlara kadar olan tüm deniz dibini içeren bölgelerdeki habitatlarını kapsayacak şekilde seçilen örnekleme alanları ve 21 istasyondan oluştuğu belirtildi. Batı Karadeniz’in çevresel durumunun değerlendirilmesinde, su ve çökelme veya tortullara ait fiziksel, kimyasal (kirletici maddeler dahil) ve biyolojik numuneler incelendi.