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"Karadeniz'deki nakil merkezlerinde sadece böbrek ve karaciğer nakli yapılıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez: - "Türkiye'de 77 börek, 43 karaciğer, 14 kalp ve 5 akciğer nakil merkezi bulunuyor" - "Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 5 nakil merkezinde sadece böbrek ve karaciğer nakli yapılıyor"

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Türkiye'de 77 börek, 43 karaciğer, 14 kalp ve 5 akciğer nakil merkezi bulunduğunu bildirdi.

Eldegez, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin, organ nakli merkezleri arası ilişkilerin geliştirilmesi ve bilimsel alışverişte bulunmak, kadaverik organ sayısını arttırmak, bu organları tıbbi kriterler içerisinde en uygun hastaya ulaştırmak amacıyla 1994 yılında kurulduğunu belirtti.

Organ bağışının önemini topluma anlatmanın yanı sıra böbrek, karaciğer, kalp, immünoloji danışma kurulları kurarak organ temin ve dağıtımındaki esasları belirlemenin de derneğin amaçlarından olduğunu vurgulayan Eldegez, şunları kaydetti:

"Amaçlarımız doğrultusunda, 1 Haziran 2000'de organ ve doku sağlanması ve transplantasyon kuralları için Sağlık Bakanlığınca Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği hazırlandı ve yürürlüğe girdi. 30 Ocak 2001'de Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi yürürlüğe girdi. Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen organ dağıtım işlevi sona erdirilerek, 2001-2008 yılları arasında organ dağıtımını Sağlık Bakanlığı yürüttü. 29 Mayıs 2008'den itibaren Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Ulusal Böbrek Nakli Bekleme Listesi ve Kadavradan Böbrek Dağıtım Kuralları ülkemizde uygulanmaya başlandı."

Eldegez, Türkiye'de 77 börek, 43 karaciğer, 14 kalp ve 5 akciğer nakil merkezi bulunduğuna dikkati çekerek, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 5 nakil merkezinde sadece böbrek ve karaciğer nakli yapıldığını aktardı.

Derneğin iki senede bir organize ettiği kongreleri, bu konuda ivme kazandırmak için farklı organ nakil merkezleri olan yerlerde yaptıklarının altını çizen Eldegez, 12. kongreyi 18-21 Ekim tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştireceklerini anlattı.

Eldegez, bu bağlamda, başta bölge halkı olmak üzere, kamuoyunu daha bilinçli kılmak amacıyla da 17 Ekim'de basın toplantısı gerçekleştireceklerini kaydetti.

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Prof. Dr. Uluğ Eldegez Trabzon Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği

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