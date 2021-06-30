‘’Karadeniz’deki Olayda ABD Uçağı da Gözlemciydi’’

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, geçen hafta Kırım açıklarında karasularını ihlal ettiğini iddia ettiği İngiliz savaş gemisiyle bir ABD keşif uçağının senkronize şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Vladimir Putin İngiltere’nin amacının Rusya’nın askeri tepkisini görmek olduğunu belirtti.

Devlet televizyonunda yayınlanan mülakatta, olayınprovokasyon olduğunu söyleyen Putin, ‘‘Destroyerin Kırım sularına girerken her şeyden önce askeri hedefleri olduğu ortadaydı. bu tür provokasyonları bizim güçlerimizin nasıl durduracağını görmek, bizim tarafımızda işlerin nasıl yürüdüğünü, her şeyin nasıl konumlandırıldığını öğrenmek için keşif uçağı kullanmaya çalıştılar’’ dedi.

Putin ABD uçağının görevinin Rusya’nın İngiliz gemisine yanıtını gözlemlemek olduğunu öne sürdü. Rusya’nın ABD’nin niyetinin farkında olduğunu bildiren Putin bu nedenle hassas bilgileri ifşa etmeyecek şekilde yanıt verildiğini kaydetti.

Putin, İngiliz destroyerine uyarı ateşi açıldığı, ilerlediği rotanın bombalandığı iddiasını yineledi ve Rusya'nın, karşı tarafa yalnızca sahip olmasını istediği bilgileri verecek şekilde yanıt verdiğini söyledi.

‘‘Biden görüşmesinin hemen ardından yaşandı’’

Putin bu olayın ABD Başkanı Joe Biden’la Cenevre’de görüşmesinin ardından meydana gelmesinin, olayın siyasi boyutunun da olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Putin, ‘‘Cenevre’deki görüşme yeni yapıldı. Neden bu provokasyona ihtiyaç duydunuz? Bunun hedefi neydi? Bu durum bu kişilerin Kırım’ın Rusya Federasyonu’na katılma tercihine saygı duymadıklarını gösteriyor’’ dedi.

Putin olayın ciddiyetini ve olası sonuçlarını ise hafife aldı; ‘‘İngiliz gemisini Kırım açıklarında batırsaydık bile dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğine gelmesi mümkün değildi’’ diye konuştu. Putin, neden olarak da Batılı güçlerin küresel bir çatışmadan zaferle çıkamayacaklarını bilmelerini gösterdi.

Rusya, HMS Defender adlı İngiliz gemisinin karasularını ihlal ettiği iddiasının ardından İngiltere Büyükelçisi’ni konuyla ilgili görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

Londra, geminin Ukrayna’dan Gürcistan’a giderken uluslararası olarak tanınan bir koridorda yolculuk ettiğini bildirmiş ve Rus askeri güçleriyle sürtüşme yaşandığı iddiasını reddetmişti.

2014 yılında Ukrayna toprağı olan Kırım’ı ilhak eden Rusya yarımadanın kıyıları etrafındaki alanları Rus suları kabul ediyor. Batılı ülkeler, yarımadayı Ukrayna'nın bir parçası olarak görüyor ve Rusya'nın çevresindeki denizler üzerindeki iddiasını reddediyor.

