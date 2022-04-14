Karadeniz’deki Rus Gemisi Vuruldu mu?

Rusya, Karadeniz’deki filosunun amiral gemisinin çıkan yangın sonucu ciddi hasar gördüğünü ve mürettebatının tahliye edildiğini belirtirken, Ukrayna düzenlediği füze saldırısı sonucu geminin vurulduğunu açıkladı.

Rus Interfax haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı’nın “füze kruvazöründe çıkan yangının gemideki mühimmatın patlamasına neden olduğunu” açıkladığını, ancak yangına neyin yol açtığını belirtilmediğini bildirdi.

Karadeniz’deki Odesa bölgesinin Ukraynalı valisi Maksim Marçenko ise, “Moskva” isimli Rus gemisinin Ukrayna yapımı iki Neptün gemisavar seyir füzesiyle vurulduğunu söyledi.

Marçenko internetten yaptığı paylaşımda, “Karadeniz'i koruyan Neptün füzeleri çok ciddi hasara yol açtı" diye yazdı.

Reuters haber ajansı her iki tarafın da iddialarını doğrulayamadığını bildirdi.

“Moskva”, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ciddi hasar gördüğü bilinen ikinci büyük Rus gemisi. Ukrayna geçen ay, Azak Denizi'nde bir çıkarma destek gemisi olan “Orsk”u imha ettiğini açıklamıştı.

Rus donanmasının amiral gemilerinden olan “Moskva” füze kruvazörü, 1983’de denize indirildi. Gemide, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi de bulunuyor.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen “Moskva” kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

