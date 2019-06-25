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Karadeniz’deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında bir vatandaşın çektiği Kahramanmaraş’taki tünelin yer aldığı videoyu yayınlamasının ardından Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Ailesiyle birlikte Karadeniz bölgesine seyahate çıkan Adanalı bir vatandaş, görüntülerde, 16 tünele sahip Gümüşhane il sınırları içerisindeki karayollarında karşılaştığı tünellerden geçerken şaşkınlığını, "En kalabalık İstiklal Caddesi’nden bile aydınlık.

Karadeniz’deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında bir vatandaşın çektiği Kahramanmaraş’taki tünelin yer aldığı videoyu yayınlamasının ardından Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Ailesiyle birlikte Karadeniz bölgesine seyahate çıkan Adanalı bir vatandaş, görüntülerde, 16 tünele sahip Gümüşhane il sınırları içerisindeki karayollarında karşılaştığı tünellerden geçerken şaşkınlığını, "En kalabalık İstiklal Caddesi’nden bile aydınlık. Karadeniz hizmet alıyor. Bizim Mansurlu yolu 130 yıldan beri yapılacak. Bizim Adana’nın vay haline. Biraz da bize gardaş ya. Biraz da bize ya. Daha bitmedi tünel ’Allah Allah’, ’Maşallah bin Maşallah’" diyerek dile getiriyor.
Adana’ya böyle hizmetler kazandırmayan bölge siyasetçilerine de sitem eden Adanalı vatandaşın paylaştığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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