Karadeniz'deki yunus varlığı araştırılıyor

Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Monako, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğünce finanse edilen "İyi Çevresel Duruma Ulaşmak İçin Küçük Deniz Memelileri ve Gürültü İzleme Sistemi Kurarak Deniz Strateji Çerçeve Yönetmeliğinin Uygulanmasını Destekleme Projesi"ne ortak oldu.

TUĞBA YARDIMCI - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke tarafından, Karadeniz'deki yunus varlığının belirlenmesi için uzmanların uçakla havadan gözlem yapacağı ortak proje yürütülüyor.

Uzun yıllardır Karadeniz'de yunusları da içine alan bu kadar büyük kapsamlı proje gerçekleştirilmediğini belirten Düzgüneş, projenin 5 ülke adına 8 ortak kuruluş tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Karadeniz'de Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ile Türkiye karasu ve münhasır ekonomik bölgelerinde havadan gözlemlerle yunus sayımı yapılacağına dikkati çeken Düzgüneş, şöyle devam etti:

"Projenin, deniz stratejisi çevre direktifindeki iki tanımlayıcısını karşılama amacı bulunmaktadır. Bunlardan biri, deniz memelilerinin korunması, sayımı, izlenmesi, diğeri de gürültü konusudur. Gürültü konusunda henüz daha Avrupa'da da tam bir standartlaşma getirilemedi. Ancak bu amacı, proje kapsamında gerçekleştirmek üzere özellikle iş birliği paketi lideri de olan Bulgaristan'da, deniz gürültülerini tespit etmek ve bunları sınıflandırmak amacıyla çalışma yürütüyor."

- "İlk kez yapılan çalışma olduğu için çok büyük önem taşıyor"

Prof. Dr. Düzgüneş, yunusların havadan gözleminin yanı sıra istenmeden avlanan, özellikle gırgır avcılığı sırasında ağlara takılıp denize bırakılan veya farklı nedenlerle kıyıya vuran yunus miktarının belirleneceğine dikkati çekti.