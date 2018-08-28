Karadeniz'den Başkale'ye getirdiği fındıktan 5 yıl sonra hasat aldı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesnide yaşayan Davut Öztürk, 5 yıl önce Karadeniz'den alıp, getirdiği 100 fındık fidanını bahçesine dikti. 5 yıl boyunca ağaçlarına gözü gibi bakan Öztürk, bu sene hasat almaya başladı.
Başkale'nin Çaldıran Mahallesi'ne bağlı Ağıl Sokak'ta yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Davut Öztürk, 5 yıl önce gittiği Karadeniz Bölgesi'ndeki Giresun ve Ordu illerinden deneme amaçlı 100 fındık fidanı getirdi. Getirdiği fındık fidanlarını bahçesine eken Öztürk, 5 yıl boyunca ağaçlara gözü gibi baktı. Zamanının büyük bir bölümünü oluşturduğu fındık bahçesinde geçiren Öztürk, bu yıl hasat almaya başladı.
Amacının Başkale'de yetişmez denilen ürünleri yetiştirmek olduğunu belirten Öztürk, "Ürünümüzün ilk hasadını aldık. Öteki çiftçilere de örnek olmasını diliyorum. Karadeniz bölgesinde ki gibi olmasada azda olsa ürün almak, bunu görmek beni çok sevindiriyor" dedi. Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ise çiftçi Öztürk’e teşekkür ederek, "İlçedeki diğer çiftçilere de örnek olması açısından sevindirici. Kendini kutluyor, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
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