Karadeniz’den Diyarbakır’a Bir Tulum Öyküsü

Kendine özgü müziği, türküleri olan Diyarbakır’dan bu günlerde farklı ezgiler yükseliyor. Hem de bölgeye oldukça yabancı ezgiler. Diyarbakırlılar daha önce çok ta aşina olmadıkları Karadeniz ezgilerini sıkça duymaya başladı. Karadeniz’in yöresel çalgısı tulumdan yükselen ezgiler. Tulumu çalan kişi Selim Gülay. Aslen Rize’nin Çamlıhemşin İlçesinden. Daha çocuk yaşlarda tulum çalmaya başlamış. 2005 yılında ölen Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’yla birlikte müziğe başlamış. Bir süre İzmir’de yaşayan Gülay, Diyarbakırlı Nurgül’le tanışıp evlenince, Diyarbakır’a yerleşme kararı almış. Tulumunu alarak Diyarbakır’ın yolunu tutan Gülay, kente Karadeniz müziğini de getirdi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Gülay. Diyarbakır’a hep sempati duyduğunu söyledi. Gülay, “Gelmeden önce hep doğuya karşı bir sempatim vardı, nedenini bilmiyorum. Diyarbakır’ı hep merak etmişimdir. Geldim çok sevdim, çok beğendim, en son bir konser teklifi geldi. Diyarbakır’da arka arkaya üç konser yaptık, Karadeniz müziğinden. Çok da güzel geçti, çok dolu dolu geçti, insanların tepkileri çok güzeldi. Sonra kafamızda bir şeyler canlanmaya başladı, biz müziğimizi Diyarbakır’da icra edebiliriz. Böylece buralara geldik” dedi.