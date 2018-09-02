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Karadeniz’den Diyarbakır’a Bir Tulum Öyküsü

02.09.2018 01:38 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde doğup büyüyen Selim Gülay isimli müzisyen, yaşamının geri kalanını Diyarbakır’da geçirmeye karar verdi. Tulumunu alarak Diyarbakır’a gelen Gülay, Diyarbakırlılara Karadeniz ezgileriyle müziği ziyafeti vermeye başladı

Kendine özgü müziği, türküleri olan Diyarbakır’dan bu günlerde farklı ezgiler yükseliyor. Hem de bölgeye oldukça yabancı ezgiler. Diyarbakırlılar daha önce çok ta aşina olmadıkları Karadeniz ezgilerini sıkça duymaya başladı. Karadeniz’in yöresel çalgısı tulumdan yükselen ezgiler. Tulumu çalan kişi Selim Gülay. Aslen Rize’nin Çamlıhemşin İlçesinden. Daha çocuk yaşlarda tulum çalmaya başlamış. 2005 yılında ölen Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’yla birlikte müziğe başlamış. Bir süre İzmir’de yaşayan Gülay, Diyarbakırlı Nurgül’le tanışıp evlenince, Diyarbakır’a yerleşme kararı almış. Tulumunu alarak Diyarbakır’ın yolunu tutan Gülay, kente Karadeniz müziğini de getirdi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Gülay. Diyarbakır’a hep sempati duyduğunu söyledi. Gülay, “Gelmeden önce hep doğuya karşı bir sempatim vardı, nedenini bilmiyorum. Diyarbakır’ı hep merak etmişimdir. Geldim çok sevdim, çok beğendim, en son bir konser teklifi geldi. Diyarbakır’da arka arkaya üç konser yaptık, Karadeniz müziğinden. Çok da güzel geçti, çok dolu dolu geçti, insanların tepkileri çok güzeldi. Sonra kafamızda bir şeyler canlanmaya başladı, biz müziğimizi Diyarbakır’da icra edebiliriz. Böylece buralara geldik” dedi.

Eşiyle birlikte -doğduğu köyün adı olan- Çelina adlı bir grup kuran Gülay, Kürtçe şarkıları Karadeniz ezgileriyle harmanlamaya başladı. Karadenizli birinin Kürtçe şarkı söylemesini büyük ilgi çektiğini söyleyen Gülay, ”Ben aşağı yukarı 35 senedir müziğin içerisindeyim, hep Karadeniz müziği okudum. Tulumla Karadeniz müziği yapmaya çalıştım. Nurgül hanımla tanıştıktan sonra ve Diyarbakır’da Kürtçe şarkılar çok dinliyordum. Repertuarımıza da aldık birkaç şarkı, okumaya çalışıyoruz. Bir Karadenizli olarak Kürtçe şarkı okumak Diyarbakır halkının çok ilgisini çekiyor. Bu nedenle repertuarı yavaş yavaş genişletiyoruz. Uşşak makamında halaylar var onları tulumla çalabiliyoruz, Diyarbakırlılar tulumla halay çekiyor. Diyarbakır’da birkaç mekânda müzik yapıyoruz. Birçok yerden teklif te var” diye konuştu.

Diyarbakır’da yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen Gülay, ”Nurgül Hanım İzmir’i özlüyor ama ben burada yaşamaktan mutluyum. Birlikte bir grup olarak bir şeyler yapıyoruz Çelina grubu olarak. Diyarbakır’da müziğimiz icra etmeye devam edeceğiz. Karadenizli olarak Diyarbakır’da yaşamak benim için çok keyifli. Buradaki insanlar bizi, başlarını üstünde tutuyor. Hem bize hem müziğimize o kadar saygı gösteriyorlar ki” şeklinde konuştu.

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