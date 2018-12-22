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Karadeniz'den kaçan 2 terörist, Tunceli'de mağarada öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 12:51 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin önüne geçmek için jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile hava destekli operasyonlar sürüyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mağarada etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Giresun kırsalında çıkan çatışmanın ardından kaçan 2 teröristin de bulunduğu bildirildi.

Karadeniz'den kaçan 2 terörist, Tunceli'de mağarada öldürüldü

Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA)- DOĞU Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin önüne geçmek için jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile hava destekli operasyonlar sürüyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mağarada etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Giresun kırsalında çıkan çatışmanın ardından kaçan 2 teröristin de bulunduğu bildirildi.
Karadeniz Bölgesi'ne, 1998 yılından sonra, sansasyonel eylem yapması için terör örgütü PKK tarafından sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 kişilik terörist grubu gönderildi. Takviye terörist grubuyla bu sayı 22'ye çıktı. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 3'e ayrılan teröristler, 2015 yılında telsiz kestirmesi ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla deşifre oldu. Son 4 yıldır bölgedeki operasyonlarda PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yakalandı. Öldürülen teröristlerden 2'sinin, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödülle 'gri kategori' ile aranan teröristler olduğu belirlendi. PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle İçişleri Bakanlığı'nca 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış'ın da etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunduğu açıklandı.
KIŞ ÜSTLENMESİNE DARBE
PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' tamamen yok olunca, bu kez Tunceli- Erzincan üzerinden, PKK'nın Karadeniz'de kış üslenmesi yapması için bölgeye 4 kişilik terörist grubu daha gönderildi. Giresun Yağlıdere kırsalında, kasaptan çaldıkları eti kavurup yerken, 12 Eylül'de kıstırılan terörist grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 3 terörist ayakkabılarını dahi giyemeden ormanlık alana kaçtı. Bölgede yayla evlerinden erzak çalamadıkları için, havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle barınamayan 3 teröristin Tunceli'ye geri döndüğü telsiz kestirmesiyle belirlendi. Giresun kırsalından kaçan teröristlerden 2'sinin Tunceli Ovacık'ta 9 gündür devam eden operasyonlarda, mağara içinde saklanarak etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldığı belirlendi. Teröristlerin kış üstlenmesini Tunceli'de mağarada geçirip, baharla birlikte tekrar Karadeniz kırsalına dönmeyi planladıkları ileri sürüldü.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile hava destekli operasyonla sürüyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor.

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Karadeniz'den kaçan 2 terörist, Tunceli'de mağarada öldürüldüKaradeniz'den kaçan 2 terörist, Tunceli'de mağarada öldürüldüKaradeniz'den kaçan 2 terörist, Tunceli'de mağarada öldürüldüKaradeniz'den kaçan 2 terörist, Tunceli'de mağarada öldürüldü

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