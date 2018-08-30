HABER

Karadeniz'e Arap turist akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

KARADENİZ Bölgesi'ne, yaz sezonundaki doğası, havası ve yeşil örtüyle kaplı manzarası dolayısıyla yerli- yabancı turistlerin ziyareti sürüyor.

Karadeniz'e Arap turist akını

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'ne, yaz sezonundaki doğası, havası ve yeşil örtüyle kaplı manzarası dolayısıyla yerli- yabancı turistlerin ziyareti sürüyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler; Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da yaylalar başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezip, kent merkezlerinde alışveriş yapıyor. Bölgedeki turizmciler ise yaz sezonunda artan ilgiyi 12 aya yaymak istiyor.
Karadeniz Bölgesi'ndeki otel ve pansiyonların çoğunda, yazın Arap turistlerin rezervasyonlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler; Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da yaylalar başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederek, kent merkezlerinde alışverişe çıkıyor. Turistler, gezdikleri yerlerde, bölgenin yöresel el ürünleri ile hediyelik eşyalarını satın alıyor. Bölgede yer alan illerdeki cadde ve sokaklar ise Arap turistlerle dolup, taşıyor. Esnafın iş yerlerine Arapça yazılı tabelalar astığı görülürken, bazı işletmeciler de Arap tercüman çalıştırıyor. Araplar, en çok ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Ayder Yaylası'nı ziyaret ediyor. Arap turistler, bölgenin doğasına hayran kaldıklarını belirterek, her yıl geleceklerini söylüyor.
SY GROUP CEO'SU: YENİ ALANLAR GEREKİYOR
Turizm alanında faaliyet gösteren SY Group'un CEO'su Yaser Haddad, turistlerin, Trabzon'u sadece yaz aylarında ziyaret edilecek yer olarak gördüğünü belirterek, bu sürenin uzatılması için çalıştıklarını söyledi. Haddad, "Yeni alanlar gerekiyor. Bazı yerleri bilmiyoruz. Gümüşhane'yi keşfedemedik. Yeni bölgeleri Arap turistlere göstermiş oluruz. Biz aslında bunu Türkiye çapında düşünüyoruz; ama özellikle Doğu Karadeniz üzerinde çok duruyoruz. Doğu Karadeniz'in doğası, yaylaları, kültürünün yakın olması, insanlarının sıcakkanlı olması tercih sebebi oluyor. Arap dünyasının muhafazakar kesimi, özellikle Karadeniz'i daha fazla kabulleniyor. Arap dünyası Türkiye hakkında her zaman iyi düşünüyor. Türkiye, onlar için 'İslam'ın kurtuluşu'. Mesela son dönemlerde yaşadığımız döviz olaylarında, sosyal medyada şöyle bir kampanya başlattık. Herkesten 100 dolar bozdurmasını rica ettik ve buna büyük oranda katılım oldu. Araplar, Türkiye'yi seviyor. Çok güzel bir memleket. Huzur var, istikrar var. Buraya gelmek için çok nedenlerimiz var" dedi.
İL TURİZM MÜDÜRÜ: KIŞ AYLARINDA TURİZMİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Trabzon'da Arap turizmini kalıcı hale getirmek istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Doğu Karadeniz özellikle Körfez ülkeleri açısından ön plana alınan, gezilip, görülmek istenen yörelerin başında gelmekte. Son 2- 3 yıldır Trabzon'da yaşayan, burada mülk edinen, daire alan yabancıların da katkısıyla birlikte artık kışın da Trabzon'a ve bölgeye Körfez ülkelerinden bir akının olduğunu görmekteyiz. Körfez ülkeleri, bölge ülkeler, Orta Doğu ve yakın komşularımızla birlikte Trabzon artık kışın da turizmin önemli bir merkezi haline gelecektir. Trabzon'da Arap turizmini kış aylarında da sürdürmek için çalışmalar yürütüyoruz. Yeni kış etkinlikleriyle birlikte Körfez ülkelerinden gelen turist yoğunluğu artacaktır. Aslında bizim, kışın doğamızın başka bir güzelliği ortaya çıkıyor. Özellikle Uzungöl başlı başına bir doğa harikası hem yazın ayrı bir güzellik hem de kışın ayrı bir güzellik. Uzungöl'e yapılacak olan farklı kış etkinlikleriyle birlikte buranın bir başka değer kazanacağını umut ediyorum. Yine hemen şehrimize yakın, çok kısa mesafelerde çıkabileceğimiz 1700- 1800 metre rakımlı yaylalarımız var. Yine çok rahat kullanılabilecek, altyapısını tamamlamış olan Hıdırnebi gibi Kayabaşı gibi yaylarımızın da yine aynı şekilde turizm açısından Körfez ülkelerinden gelen turistler açısından önemli bir destinasyon olacağına inanıyorum."

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'e Arap turist akınıKaradeniz'e Arap turist akınıKaradeniz'e Arap turist akınıKaradeniz'e Arap turist akını

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Ruslar ve Türkler, yeni galaksiler peşindeRuslar ve Türkler, yeni galaksiler peşinde
Devletin zirvesi 30 Ağustos töreni için Anıtkabir'deDevletin zirvesi 30 Ağustos töreni için Anıtkabir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı

Evli adam 16 yaşındaki kızı kaçırdı

Evli adam 16 yaşındaki kızı kaçırdı

30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.