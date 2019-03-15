İSTANBUL (AA) - Karadeniz’in tüm varlıklarını kayıt altına alan Karadeniz Kültür Envanteri, karadeniz.gov.tr ile erişime açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerindeki 6 bine yakın kültür varlığı kayıt altına alarak güncellenen envanter, resmi internet sitesiyle hizmete alındı.

İçeriğin "Kültürel Varlıklar", "Doğal Varlıklar", "Halk Kültürü" ve "Müzeler" başlıkları altında listelendiği "Karadeniz'de Zamanın İzleri - Karadeniz Kültür Envanteri" www.karadeniz.gov.tr adresinde yayınlanmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Kültür Envanteri Proje Genel Yöneticisi İmdat Demir, çalışmanın sadece bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Demir, "Karadeniz'in tomografisini çekerek ve Türkiye’nin en geniş yerli kültürel varlık envanter veritabanı olan Karadeniz Kültür Envanteri’ni Karadeniz’in tüm şehirleriyle birlikte, Türkiye'ye yayılması için çabalıyoruz. Gerçek bir deneyim sitesi olan Karadeniz.gov.tr'de ilk hedefimiz ayrıntılı rotaların çalışılarak, sisteme işlenmesidir. Böylece, Karadeniz'e gelmek isteyen herkes hangi konuda kaç günlük rota istediğini yazarak, kendi rotasını üretmiş olacak. Bu binlerce rotanın yapay zeka analiziyle, yeni geleceklere yeni rotalar sunacak bir yapıya dönüştürecektir." ifadesini kullandı.