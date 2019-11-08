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Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak tünelde son 500 metre kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan Geminbeli Geçidi’nde inşası duran tünelde 1 yılın ardından çalışmalar yeniden başladı.Sivas’ın Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde 2013 yılında inşası başlayan 500 milyon TL bedelli, 4 bin 200 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan tünel inşaatı bir yıl aradan sonra yeniden başladı.

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan Geminbeli Geçidi’nde inşası duran tünelde 1 yılın ardından çalışmalar yeniden başladı.
Sivas’ın Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde 2013 yılında inşası başlayan 500 milyon TL bedelli, 4 bin 200 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan tünel inşaatı bir yıl aradan sonra yeniden başladı. Toplamda 8 bin 400 metre uzunluğundaki tünelde tüplerden birinde ışık görülürken, diğer tüpte ışık görülmesine 500 metre mesafe kaldı. Tünelin tamamlanması ile kış aylarında ulaşımda aksamaların yaşandığı Geminbeli, sürücüler için kabus olmaktan çıkacak. Tünel, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşımda kolaylık sağlayacak.
Tüneldeki çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, tünelin tamamlanması için 500 metrelik bir mesafe kaldığını belirterek, “Şöyle baktığımız zaman devletimizin geldiği noktayı görebiliyoruz. Ürettiği bilimsel bilgi, öğrettiği bilimsel bilgiyi sahaya yansıtma açısından çok harikulade işler başardığımız görülmektedir. Ekonomik olarak nereye geldiğimizi, vatandaşımızın nasıl daha kaliteli bir hizmet aldığını görmekteyiz. Olağanüstü bir hizmet, 8 bin 600 metre uzunluğunda. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Müthiş işler başarıyorlar. Sivas Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yatırımları anlamında en şanslı illerinden birisi” dedi.

2021’de hizmete girecek
Vali Ayhan, tünelin 2021 yılında hizmete gireceğini ifade ederek, “Kuzey-güney aksı noktasında da çok önem arz eden bir tüneldir. Hem ilçe arasında bağımızı güçlendirmesi hem de sahillere, Akdeniz’e ve Karadeniz’e bağlantımız açısından çok önem arz etmektedir. 2021 yılında burası hizmete girecek. Normalde tünellerin bitmesi fiziki anlamda zordur. Alt yapı, sinyalizasyon, havalandırmaları, güvenlik tedbirleri noktasında biraz daha işi var. Buraya kadar getirilmesi de büyük bir iştir. İlerleyen dönemlerde Kızıldağ, Yağdonduran ve Çamlıbel tünelleri de bittiğinde Sivasımız her tarafa açılan bir merkez olacak. 100 yıl önce Halil Rıfat Paşa dağları delerek Sivas’ı Karadeniz ve Akdeniz’e bağlamak için çalışmıştır. Sivas için efsane validir. Gidemediğin yer senin değildir. 100 yıl sonra da buradaki arkadaşların her biri Halil Rıfat Paşa gibi dağları delerek Sivasımızı her tarafa açıyorlar. Bunun da 100 yıl sonra gerçekleşmesi, Sultan Abdülhamid Han’ın hayalinin gerçekleşmesi çok anlamlı. Bu tünelin ilimizde olması çok önemlidir” şeklinde konuştu.

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