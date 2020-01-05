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  4. Karadeniz'in dağlarında ekiplerin karla mücadelesi

Karadeniz'in dağlarında ekiplerin karla mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için ekiplerin iş makineleri ile başlattığı çalışmalar devam ediyor. Giresun- Sivas Karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de ekipler, zorlu koşullarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Gülşen Akyol MUTLU- Sinan UÇAR/GİRESUN, (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için ekiplerin iş makineleri ile başlattığı çalışmalar devam ediyor. Giresun- Sivas Karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de ekipler, zorlu koşullarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı yolları, açmak için çalışma yürütüyor.
Giresun- Sivas Karayolu bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini azalttı. Ekipler, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu geçide, zorlu koşullarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapalı olan 88 köy yolundan 30'u ulaşıma açıldığı belirtildi.
Giresun ve Bayburt'ta ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekipleri, aralıksız çalışırken, Gümüşhane'de ise İl Özel İdaresi de iş makineleriyle, kapalı 98 köy yollarını ulaşıma açtı.
Yetkililer, kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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