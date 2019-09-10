Karadeniz'in dalgaları kumsalı yuttu

Tayfur KARA- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, çevresinde inşa edilen balıkçı barınakları ve dalga kıranlar nedeniyle özellikle rüzgarın etkili olduğu dönemlerde dalgaların yoğunlaşıp yöneldiği kumsalda kıyıyı aşındırması, Altınkum Plajı'nı tehdit ediyor. Dalgaların çarpması sonucu 100 metrelik kumsalın aşınmasıyla geriye 10 metrelik bölüm kaldı, çevredeki ağaçlar da zarar gördü.

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan ve kentin en kalabalık plajlarından olan Altınkum Plajı, son günlerde denizden gelen dalgaların aşındırması sonucu her geçen gün küçülüyor. Çevresinde inşa edilen balıkçı barınakları ve dalga kıranlar nedeniyle özellikle rüzgârın etkili olduğu dönemlerde dalgaların yoğunlaşıp yöneldiği kumsalda kıyıyı aşındırması, Altınkum Plajı'nı tehdit ediyor. Dalgaların çarpması sonucu son günlerde 100 metrelik kumsalın büyük bölümü aşınarak geriye 10 metre kalması, plajı yok olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

'PLAJIMIZ TEHDİT ALTINDA'

Karadeniz'in dalgalarının zarar verdiği kumsal, çevrede yaşayan yöre sakinlerini de, tedirgin ediyor. Kıyıya yakın olan evlerinin yanı sıra çevredeki kanalizasyon hattının da risk altında olduğunu öne süren vatandaşlar, yaşanan duruma yetkililerce önlem alınılıp, çözüm üretilmesini istedi. Dalgaların yoğunlaşıp şiddetini artırmasıyla çevrede pek çok ağacın zarar gördüğü ve durumun sürmesi halinde plajı kaybedeceklerini söyleyen Korhan Altan, "Sahil şeridinde bulunan 80 ağaç, denizin kumu aldıktan sonra toprak alana geçmesi sonucu sular altında kalmıştır. Plajımızın ardından, ağaçlarımız da tehdit altında. Soruna çözüm bulunmaması halinde şehrimiz en güzel plajını kaybedecektir" dedi.