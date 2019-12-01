HABER

Karadeniz’in dalgalı sularında sörf

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:59 | Son Güncelleme

Denizi, gölleri, menderesleri ve eşsiz kanyonları ile su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip Ordu’da su sporları da giderek yaygınlaşıyor.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in denizden daha fazla yararlanma ve su sporlarına olan ilginin arttırılmasına yönelik çalışmaları meyvesini veriyor.

Denizi, gölleri, menderesleri ve eşsiz kanyonları ile su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip Ordu’da su sporları da giderek yaygınlaşıyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in denizden daha fazla yararlanma ve su sporlarına olan ilginin arttırılmasına yönelik çalışmaları meyvesini veriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile kurulan ‘Yelken ve Kano Kulübü sporcuları Karadeniz’in dalgalı sularında kano yapmaya başladı. Genç sporcular, havanın soğuk ve rüzgarlı olmasına rağmen dalgalı denizde sörf yapmanın keyfini çıkardılar. Gençler, akarsu yerine denizde antrenman yaparak katıldıkları yarışmalarda da önemli başarılara imza atmaya hazırlanıyor.
Ordu’yu kano sporunda uluslararası yarışların yapılabildiği bir düzeye kavuşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Güler, Gülyalı ilçesindeki Ordu-Giresun Havalimanı yanında bin 100 metre uzunluğunda kano yarış parkuru yapılması için başlattıkları çalışmaların sonuçlanma aşamasında olduğunu belirtti. Söz konusu alanda bin 100 metre uzunluğundaki Kano Yarış Parkuru, 350 kişilik 4 adet tribün, bir adet protokol locası, 4 adet bitiş ve başlangıç kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 metrekare kayıkhane, 400 metrekare satış ve tanıtım alanı, bin 142 metre araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü hayata geçirileceğini belirten Başkan Güler, çalışmaların yakında sonuçlanarak açıklanacağını belirtti.

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Rasulayn’da teröristlerin kazdığı tüneller kapatılıyorRasulayn’da teröristlerin kazdığı tüneller kapatılıyor
Samsun’da trafik kazası: 4 yaralıSamsun’da trafik kazası: 4 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Seçimler yasaların öngördüğü tarihte olacak

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Adana'da acı olay! 2 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kaldı

Acı olay! Minik kızının cansız bedeninin üstüne örttü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den güvenli bölge açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.