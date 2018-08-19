Karadeniz'in doğa harikası koyları ziyaretçilerini bekliyor

Koyların hikayelerinin de bulunduğunu aktaran İshak, sözlerine şöyle devam etti:

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki koyların her birinin ayrı özelliğinin bulunduğunu söyledi.

Uzun sahil şeridi üzerinde 6 ilçesinin denize kıyısı bulunan kent, çok sayıda koya da ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip Kastamonu, Karadeniz'e en fazla kıyısı olan illerden biri konumunda bulunuyor.

"Ginolu koyunun tarihi, milattan önceye dayanır. Antik dönemde adı Kinolis'tir. Doğal limanın kullanışlı olması nedeniyle her dönemde yerleşim yeri olmuştur. Limanın hemen üstünde bulunan Ginolu kalesinin kalıntıları hala durmaktadır. Kalenin bulunduğu yerin alt kısmında denizden girilebilen bir mağara bulunmaktadır. Gideros koyu ise birinci derece doğal, ikinci derece tarihi sit alanıdır. Geçmişi milattan önce 15. yüzyıla dayanmaktadır. Koyun, denize açılan ağzının 130 metre genişliğinde olması nedeniyle Karadeniz'in hırçın dalgaları iç bölüme ulaşamıyor."

Koylara ilginin son dönemde arttığına dikkati çeken İshak, "Özellikle çevre illerimizden koylara rağbet var. Kastamonu'nun bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından kent daha çok tanınır hale geldiği için Türkiye'nin farklı kentlerinden ziyaretler başladı. Yurt dışından da gelenler bulunmakta." diye konuştu.

İshak, bölgeye gelenlerin, Karadeniz'in eşsiz sularında serinleyebileceğini vurgulayarak, "Karadeniz'in tuzluluk oranı bilindiği gibi azdır. Sahillerimiz çok temiz. Tuzluluk oranı az olan temiz sahillerimizi herkese tavsiye ediyoruz. Kastamonu maviyle yeşilin birleştiği bir yer. Bir yanımızda Karadeniz Bölgesi'nin ormanları, diğer yanımızda Karadeniz'in masmavi suları. Bu özelliği ile koylarımız adeta gizli bir cennet." ifadesini kullandı.