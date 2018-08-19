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Karadeniz'in doğa harikası koyları ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

"Çılgın Karadeniz'in uysal sığınakları" olarak adlandırılan, Karadeniz'in Kastamonu sınırlarında kalan koylar, ziyaretçilerine hem yeşilin her tonunun görülebildiği ormanlar hem de masmavi bir deniz sunuyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak: - "Bir yanımızda Karadeniz Bölgesi'nin ormanları, diğer yanımızda Karadeniz'in masmavi suları. Bu özelliği ile koylarımız adeta gizli bir cennet"

ÖZGÜR ALANTOR - "Çılgın Karadeniz'in uysal sığınakları" olarak adlandırılan, Karadeniz'in Kastamonu sınırlarında kalan koylar, ziyaretçilerini bekliyor.

Yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip Kastamonu, Karadeniz'e en fazla kıyısı olan illerden biri konumunda bulunuyor.

Uzun sahil şeridi üzerinde 6 ilçesinin denize kıyısı bulunan kent, çok sayıda koya da ev sahipliği yapıyor.

Kıyı şeridi boyunca Çatalzeytin ilçesinde Ginolu, Abana ilçesinde Hacıveli, Bozkurt ilçesinde Çınaraltı, Doğanyurt ilçesinde Kayran, Cide ilçesinde de Gideros koyu yer alıyor.

Yeşille mavinin birleştiği yerlerde ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, "saklı cennetler" olarak tanımlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki koyların her birinin ayrı özelliğinin bulunduğunu söyledi.

İshak, koyların adeta sıcak yaz günlerinin serin kuytusu olduğunu ve Batı Karadeniz'in doğa harikası yerleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Koyların hikayelerinin de bulunduğunu aktaran İshak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ginolu koyunun tarihi, milattan önceye dayanır. Antik dönemde adı Kinolis'tir. Doğal limanın kullanışlı olması nedeniyle her dönemde yerleşim yeri olmuştur. Limanın hemen üstünde bulunan Ginolu kalesinin kalıntıları hala durmaktadır. Kalenin bulunduğu yerin alt kısmında denizden girilebilen bir mağara bulunmaktadır. Gideros koyu ise birinci derece doğal, ikinci derece tarihi sit alanıdır. Geçmişi milattan önce 15. yüzyıla dayanmaktadır. Koyun, denize açılan ağzının 130 metre genişliğinde olması nedeniyle Karadeniz'in hırçın dalgaları iç bölüme ulaşamıyor."

Koylara ilginin son dönemde arttığına dikkati çeken İshak, "Özellikle çevre illerimizden koylara rağbet var. Kastamonu'nun bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından kent daha çok tanınır hale geldiği için Türkiye'nin farklı kentlerinden ziyaretler başladı. Yurt dışından da gelenler bulunmakta." diye konuştu.

İshak, bölgeye gelenlerin, Karadeniz'in eşsiz sularında serinleyebileceğini vurgulayarak, "Karadeniz'in tuzluluk oranı bilindiği gibi azdır. Sahillerimiz çok temiz. Tuzluluk oranı az olan temiz sahillerimizi herkese tavsiye ediyoruz. Kastamonu maviyle yeşilin birleştiği bir yer. Bir yanımızda Karadeniz Bölgesi'nin ormanları, diğer yanımızda Karadeniz'in masmavi suları. Bu özelliği ile koylarımız adeta gizli bir cennet." ifadesini kullandı.

- "Bir yanımızda masmavi Karadeniz, diğer yanımızda yeşilin her tonu"

Koyları sık sık ziyaret eden Serkan Yüksel de Abana ilçesinde yaşadığını söyledi.

Birçok kişi tatil için Akdeniz ve Ege bölgelerini seçerken, kendilerinin ise başka bir yere gitmediğini belirten Yüksel, "Yazın nem ve sıcaklıklar oldukça yüksek oluyor. O nedenle güney bölgeleri yerine Karadeniz'in tertemiz sularında serinlemek çok daha iyi geliyor." dedi.

Bölgenin birçok doğa harikasını barındırdığını vurgulayan Yüksel, "Burası doğanın insana sunduğu tüm güzelliklere sahip. Bir yanımızda masmavi Karadeniz, diğer yanımızda yeşilin her tonu. Bölgede bulunan koylar, Karadeniz'in hırçınlığını alarak sakin bir deniz sunuyor. Herkese tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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