'Karadeniz’in Efesi'nde çalışmalar sürüyor

Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, M.Ö. 6'ncı ve 7’nci yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen ve Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridindeki tek antik kent olma özelliği taşıyan Tieion Antik Kenti'nde bu sezon yürütülen kazı çalışmalarında sona gelindi. 'Karadeniz'in Efes'i' olarak adlandırılan antik kentte, bu yıl yapılan kazıda su sarnıcı ve Roma tapınağı gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi'nin desteğinde Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tieion Antik Kenti Kazı Bilimsel Koordinatörü Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında antik kentte yürütülen kazı çalışmaları, 35 kişilik ekip tarafından sürüyor. Sahil beldesi Filyos'ta bulunan Tieion Antik Kenti'nde 2006'da başlayan ve 60 hektarlık alanı kapsayan kazı çalışmalarında elde edilen bulgular ve eserler, Karadeniz’in tarihine önemli katkı sunuyor.

Karadeniz bölgesinin kıyı şeridindeki tek antik kent olma özelliği taşıyan Tieion'da şu ana kadar yapılan kazılarda 5 bin kişilik tiyatro, yazılı eserler, çeşitli dönemlere ait hamam, kilise, tapınak, liman, mezar, madeni para ve eserler, sikke, cam eserler ve seramikler bulundu. 2019 yılında yaz mevsimi başında başlayan kazı çalışmalarında, ’Ortaçağ Sarnıcı’ ve milattan sonra 2'nci yüzyılın başlarına tarihlendirilen 6 sütunlu Roma tapınağında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kalede yaşayan insanların kuşatma sırasında su ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları düşünülen su sarnıcının, yaklaşık 5 metrelik bir havuz derinliği ile 10 metreye yakın bir çapa sahip olduğu tespit edildi. Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü de yaptığı analizde suyun ph değerinin 7,45 olduğunu saptayarak, bugün dahi içilebilir olduğunu belirledi. Antik kentin en önemli yapısı olarak görülen Roma tapınağının gün yüzüne çıkarıldıktan sonra Karadeniz tarihi konusunda önemli bulguların elde edilmesi planlanıyor.