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Karadeniz'in en uzun teleferiğine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, Karadeniz Bölgesi'nin 3 bin 600 metrelik en uzun teleferiği, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Karadeniz'in en uzun teleferiğine yoğun ilgi

Mehmet Can PEÇE/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, Karadeniz Bölgesi'nin 3 bin 600 metrelik en uzun teleferiği, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Beşikdüzü ilçesindeki Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi, Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı'nı birbirine bağlıyor. 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınıyor. Teleferik, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin uğrak noktası oldu. Teleferiğe binenler gördükleri manzaraya hayran kalıyor.
Beşikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Kafioğlu, Karadeniz’in en uzun teleferik tesis projesinin işletmeye açıldığını belirterek hattın yerli yabancı turistlere hizmet verdiğini belirterek "Bizim doğamız, yeşilimiz Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Burada denizle dağı birleştirerek dağ turizmi, deniz turizmini ve yayla turizmini insanlara açıyoruz. Otel inşaatlarımız tamamlandığında yerli yabancı turist sayısında artış bekliyoruz. Şu an Körfez ülkelerinden turistler akın akın geliyor. Bu faaliyetlerimizi artırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Teleferikle yolculuk yapan turistlerde yeşil doğaya hayran kaldıklarını belirterek keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'in en uzun teleferiğine yoğun ilgiKaradeniz'in en uzun teleferiğine yoğun ilgiKaradeniz'in en uzun teleferiğine yoğun ilgiKaradeniz'in en uzun teleferiğine yoğun ilgi

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