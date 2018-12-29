Karadeniz'in hırçın sularında asayiş Ayşe kaptandan soruluyor

RECEP BİLEK - Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli bot kaptanı Ayşe Okyak, denizdeki asayiş olaylarına müdahale ediyor.

Pek çok kadın çalışandan farklı bir mesleği olan Okyak, mesai saatlerinde Karadeniz'in hırçın sularında bot kullanıyor. Evli ve iki çocuk annesi 25 yıllık polis memuru Okyak, bot kaptanı olarak 5 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. Okyak'ın, Karadeniz Bölgesi'nde emniyette görevli tek kadın bot kaptanı olduğu belirtiliyor.

Kaptan Ayşe Okyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995 yılında Samsun'da polis meslek yüksekokulunu bitirdikten sonra Rize'de trafik polisi olarak göreve başladığını söyledi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde şark görevini yaptıktan sonra 2004 yılında Samsun'a döndüğünü ifade eden Okyak, "O tarihten itibaren Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görev yapmaktayım. Polislik zor ve fedakarlık isteyen bir meslek. Mesleğimi çok seviyorum, severek yaptığım bir iş." dedi.

Giresunlu olduğuna, denizle iç içe büyüdüğüne işaret eden Okyak, denizi çok sevdiğini vurguladı.