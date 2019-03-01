Karadeniz'in kültür envanteri kayıt altına alındı

Türkiye'de ilk kez geniş ölçekli bir çerçevede hazırlanan, binlerce varlığın sınıflandırıldığı geniş bir veritabanı olarak, kültürel varlıkların takibi, turizmin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunmayı amaçlayan envanter kapsamında 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığı kayda geçirildi.

Yaklaşık 2 yıldır çalışmaları devam eden projede, "Karadeniz Kültür Envanteri" taşınmaz kültür varlıkları, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzeler başlıkları altında sınıflandırıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, DOKAP bölgesindeki Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon şehirlerini kapsayan çalışma, konularında uzman akademisyen ve bilim adamlarının katkılarıyla araştırma, tespit, belgeleme (görsel, işitsel, yazılı), veri tabanına işleme ve raporlama şeklinde yürütüldü.

- Literatür çalışmaları sonucunda 496 doğal varlık bileşeni tespit edildi

Çalışma çerçevesinde, resmi rakamlara göre 4 milyon 26 bin 821 kişinin yaşadığı 48 bin 256 metrekarelik alanda kurulu 8 il ve 99 ilçe uzmanlar tarafından değerlendirilerek, bölgede araştırma keşifleri yapıldı.

Projenin keşifleri sırasında 70 bin kilometreden fazla yol katedildi. 320 bini aşkın fotoğraf ile 42 bin dakikanın üzerinde 4K video kaydı, 300 adet 360 derece video ve 250 adet 360 derece fotoğraf çekildi.

Literatür çalışmaları sonucunda toplam 496 doğal varlık bileşeni tespit edildi. Saha çalışmalarının ardından doğal varlıklar bileşenindeki 64 varlığın bir kısmının tescilsiz olduğu bir kısmının ise çeşitli nedenlerle (kesilme, devrilme, yangına maruz kalma, kuruma, baraj yapımı esnasında tahrip edilme) alandan kaybolduğu belirlendi.

Keşifler sırasında DOKAP bölgesinin hiç bilinmeyen yerlerine de gidilerek, daha önce tescil edilmemiş 309 doğal varlık daha tespit edildi ve kayıt altındaki doğal varlık sayısı 741'e ulaştı. 35 farklı bileşenden oluşan bu tespitler, şelaleler, göller, anıt ağaçlar, ormanlar, mağaralar, yer altı şehirleri, kanyonlar ve yaylalardan oluşuyor.