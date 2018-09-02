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Karadeniz'in "mavi bayraklı" plaj şehri Samsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 24 kilometre uzunluğu ile en uzun kumsalından birine sahip Samsun'da son yıllarda yapılan arıtma tesisleri ile sahillerde 8 mavi bayraklı plaj yer alıyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin: "Böyle güzel kum ve sahil her yere nasip olmaz. Samsun bu bakımdan çok şanslı bir yer"

İLYAS GÜN - Türkiye'nin 24 kilometre uzunluğu ile en uzun kumsalından birine sahip Samsun'da son yıllarda yapılan arıtma tesisleri ile mavi bayraklı plaj sayısı arttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin son yıllarda yaptığı arıtma ve derin deşarj tesisleriyle plajlar mavi bayraklarla ödüllendirildi.

Kentte Terme Miliç Çevre Eğitim Plajı, Terme Karavan Kampı Plajı, Fener-Sheraton Plajı, İnci Plajı, Güzelyalı Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı ve İncesu Plajı mavi bayrak kazanan yerler konumunda.

Türkiye'nin 24 kilometre uzunluğu ile en uzun kumsalından birine sahip Samsun'da mavi bayraklı plajların artırılması için çalışmalar sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AA muhabirine, Samsun'un, Ordu'dan Sinop sınırına kadar uzun bir plaja sahip olduğunu söyledi.

Son yıllarda belediyenin yaptığı derin deşarj çalışmaları ile denizlerde kirlenme meydana gelmediğine dikkati çeken Şahin, şunları belirtti:

"Bu sayede Samsun plajları 8 mavi bayrakla ödüllendirildi. Bilhassa bayanlara ait mavi bayraklı Fener Plajı, hem merkeze çok yakın hem de kumu ile çok güzel bir sahildir. Diğer 7 mavi bayraklı plajımız da adlarından da anlaşılacağı gibi altın kumdur."

Türkiye ve yurt dışından ziyaretçilere Samsun'u görmelerini ve plajlarından faydalanmalarını öneren Şahin, "Çünkü geldiklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Böyle güzel kum ve sahil her yere nasip olmaz. Samsun bu bakımdan çok şanslı bir yer." ifadesini kullandı.

Şahin, Samsun'da sahillerin şehir merkezine 5 kilometre mesafeden başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Denizi sığdır ve geniş bir kumsala sahiptir. Atakum sahilleri sadece Samsun ilinde yaşayan vatandaşlar için değil, Amasya, Çorum, Tokat gibi çevre illerin yanı sıra sahilin kumsal olması ve en uzun kumsal alanlara sahil olmasıyla da turistler için cazibe taşımaktadır. Yaklaşık 30 kilometre alanda yapılan düzenlemelerle sahil, hem deniz ve turizm hem de insanların günlük spor aktivitelerini yapabilecekleri ekipman ve alanları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları ve en önemlisi halkın kullanımına açılmış golf sahasıyla önemli bir cazibe merkezine dönüşmüştür."

Sahillerin tamamen halka açık düzenlendiğinin altını çizen Şahin, "Mavi bayraklı plajların sahibi olmak o şehri turizm açısından bir üst lige çıkarıyor. Önemli kriterleri yerine getirerek bu bayrağa sahip olan yerler bir nevi uluslararası turizm otoritelerinin gözünde yeni bir seviyeye sahip oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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