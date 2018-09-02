"Bu sayede Samsun plajları 8 mavi bayrakla ödüllendirildi. Bilhassa bayanlara ait mavi bayraklı Fener Plajı, hem merkeze çok yakın hem de kumu ile çok güzel bir sahildir. Diğer 7 mavi bayraklı plajımız da adlarından da anlaşılacağı gibi altın kumdur."

Türkiye ve yurt dışından ziyaretçilere Samsun'u görmelerini ve plajlarından faydalanmalarını öneren Şahin, "Çünkü geldiklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Böyle güzel kum ve sahil her yere nasip olmaz. Samsun bu bakımdan çok şanslı bir yer." ifadesini kullandı.

Şahin, Samsun'da sahillerin şehir merkezine 5 kilometre mesafeden başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Denizi sığdır ve geniş bir kumsala sahiptir. Atakum sahilleri sadece Samsun ilinde yaşayan vatandaşlar için değil, Amasya, Çorum, Tokat gibi çevre illerin yanı sıra sahilin kumsal olması ve en uzun kumsal alanlara sahil olmasıyla da turistler için cazibe taşımaktadır. Yaklaşık 30 kilometre alanda yapılan düzenlemelerle sahil, hem deniz ve turizm hem de insanların günlük spor aktivitelerini yapabilecekleri ekipman ve alanları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları ve en önemlisi halkın kullanımına açılmış golf sahasıyla önemli bir cazibe merkezine dönüşmüştür."

Sahillerin tamamen halka açık düzenlendiğinin altını çizen Şahin, "Mavi bayraklı plajların sahibi olmak o şehri turizm açısından bir üst lige çıkarıyor. Önemli kriterleri yerine getirerek bu bayrağa sahip olan yerler bir nevi uluslararası turizm otoritelerinin gözünde yeni bir seviyeye sahip oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

