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Karadeniz’in minik kuşu hem güzelliği hem de sesi ile dikkat çekiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

“Pulim” şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Seren Uzun, sosyal paylaşım sitesi Youtube’da yaklaşık 3 ayda 25 milyon izlenme sayısına ulaşırken, kendisi ve projeleri hakkında merak edilenleri anlattı.Youtube’da 3 ay gibi sürede 25 milyona ulaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Uzun, “3 ay bile olmadan 25 milyona ulaştık.

Karadeniz’in minik kuşu hem güzelliği hem de sesi ile dikkat çekiyor

“Pulim” şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Seren Uzun, sosyal paylaşım sitesi Youtube’da yaklaşık 3 ayda 25 milyon izlenme sayısına ulaşırken, kendisi ve projeleri hakkında merak edilenleri anlattı.
Youtube’da 3 ay gibi sürede 25 milyona ulaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Uzun, “3 ay bile olmadan 25 milyona ulaştık. 50 milyona da bir buçuk ay sonra ulaşırız diye düşünüyorum” dedi.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya gelen ve Ordu Üniversitesi’nde müzik ve sahne sanatları üzerine eğitimi alan Uzun, çocuk yaştan itibaren müziğin içinde bulunuyor.
Senelerce müzikle uğraşarak karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu kaydeden Uzun, “Senelerce uğraşıp bunun karşılığı almak tarif edilemez bir duygu. İlk projem olmasına rağmen çok güzel geri dönüşler aldım. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Serdar Ayyıldız ile birlikte bu başarıyı elde ettik. Ona çok şey borçluyum. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Yeni projeler için bu bizi daha da motive ediyor. Bundan sonra da müzikle devam edeceğim” dedi.

Yeni tarz çalışmalar deneyecek
Pulim şarkısıyla Karadeniz müziğini Deep House müzik tarzıyla ilk kez bir araya getiren Uzun, gelecekte yapacağı çalışmalarla ilgili olarak “Hep bu şarkı gibi Karadeniz Deep House tarzı müzik yapmayacağız. Daha farklı, Türkiye’de pek fazla yapılmamış tarzları da denemeye çalışacağız. Devamı gelecek fakat Pop mu, Arabesk mi, Karadeniz mi belli değil. Farklı bir tarz olacağı kesin” diye konuştu.

Karadeniz’in Minik Puli’si
“Puli, Rize ve çevresinde ‘minik kuş’ anlamına geliyor. Pulim de ‘minik kuşum’ anlamı taşıyor” diyen Uzun, Pulim şarkısının bir proje olduğunu ve Karadenizli olmanın etkisiyle ilk şarkısının Karadeniz olması gerektiğinden bahsederek, “İyi ki de yapmışım. Pulim çıktığından beri çok söyleniyor” dedi.

Oyunculuk teklifleri var
Müzik dışında oyunculuk teklifleri de alan Uzun, “Oyunculuk teklifleri alıyorum. Ben de bunun üzerine bir eğitim almayı düşünüyorum. Daha önce spikerlik eğitimi almıştım. Boş vakitlerimde sürekli farklı alanlarda eğitim almaya çalışıyorum. Birkaç teklif var ama doğru projeyi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Youtube’da hedef 50 milyon dinlenme
Youtube’da artık sahte tıklanma olmadığına değinen Uzun, kısa sürede 25 milyon dinlendiklerini belirterek “Biz kısa sürede 25 milyon gibi bir dinlenme rakamına ulaştık. Bu bizim için büyük bir başarı. Aslında Serdar’la 50 milyon dinlemeyi hedeflemiştik. Ama bu bir sene içinde 50 milyon olur dedik. Biz 3 ay bile olmadan 25 milyona ulaştık. 50 milyona da bir buçuk ay sonra ulaşırız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tarkan’la sahne almak istiyor
En büyük hayallerinden birinin Türkiye’nin megastarı Tarkan ile sahne almak olduğunu söyleyen Uzun “İleride Tarkan’la aynı sahnede yer almak isterim. Aşık olduğum bir sanatçı. Biraz imkânsız gibi gözüküyor ama belli olmaz” diye konuştu.

“Kazım Koyuncu’nun yeri ayrı”
Karadenizli ünlü sanatçı Kazım Koyuncu’yu unutmadığını ifade eden Uzun “Kazım Koyuncu’yu çok ayrı bir yerde tutuyorum. Onun dışında, onu temsilen Niyazi Koyuncu. Pulim şarkısının müziği Niyazi Koyuncu’ya ait. Çok sevdiğim bir şarkı olduğu için Pulim’i yapmak istedim ben. Resul Dindar’ı çok beğeniyorum. Bir de Koliva Grubu’nu çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor’un yapacağı etkinliklere seve seve gelirim”
Trabzonspor’a olan hayranlığını da dile getiren Uzun “Trabzonspor deyince aklıma sadece futbol gelmiyor. Benim için çok ayrı bir bağ. Ben çocukluğundan beri Trabzonspor’un içinde büyüdüm. Maçlara gittim. Babamın bu durumda çok etkisi var. Bu yaşıma kadarda hemen hemen her maçı fırsat buldukça takip ederim. Trabzonspor’un bu sene başarılı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor’un yapacağı tüm etkinliklere çağıldığım takdirde seve seve gelirim. Başkanım Ahmet Ağaoğlu’da bana her zaman destek oluyor. Trabzonspor’la birlikte sanatın, müzisyenlerin, yazarların, ressamların aynı seviye de yürümelerini istediği için bana da destek oluyor” dedi.

“Trabzonspor’la ilgili çok güzel bir projem var”
Trabzonspor ile yeni sezon için ortak bir çalışma yürüttüğünü ilk kez açıklayan Uzun, gizli tuttuğu projeyle alakalı olarak “İlk kez söylüyorum. Trabzonspor’la ilgili çok güzel bir projem var. Şimdilik sadece bu kadarını söylemek istiyorum. Ekim ayı gibi bir single düşünüyorum. Hem de yeni sezona Trabzonspor’a bir proje düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
Hayranlarının kendisinden desteğini eksik etmemesini isteyen Uzun “Benim daha çok söylemek istediğim şarkı, mutlu etmek istediğim çok insan var. Oyüzden bizden sevgilerini, desteklerini eksik etmesinler. Çünkü bu bizi motive ediyor. Benim şarkının ilk çıktığından bir sloganım var Pulim sizi emanet diye. Bu sloganın bana şans getirdiğini düşünüyorum. Herkes sahiplendi ve kocaman bir aile olduk” dedi.

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