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Karadeniz’in tek hafif raylı sistem hattı uzatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

KARADENİZ'in tek hafif raylı sisteminin hattı uzatılıyor.

Karadeniz’in tek hafif raylı sistem hattı uzatılıyor

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ'in tek hafif raylı sisteminin hattı uzatılıyor. Samsun'da 36 durakta, 29 tramvayla hizmet verilen hafif raylı sistemin güzergahı 5,2 kilometre uzatılarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsüne ulaştı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren hafif raylı sistemin 30 kilometre olan güzergahının uzatılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. 36 durakta 29 tramvayla hizmet verilen hafif raylı sistemin güzergahı 5,2 kilometre daha uzatılarak, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünün içine ulaştı. Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Samulaş) tarafından işletilen sistemdeki ek güzergahın inşaat çalışmaları tamamlandı. Bu bölümde tramvayların test sürüşlerinin başlayacağı hattın yeni kısmının ise Şubat 2019’da faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Karadeniz Bölgesi’nde tek olma özelliği taşıyan hafif raylı sistemin kentin prestij projelerinden biri olduğunu söyledi. Şahin, "OMÜ içerisindeki raylı sistem hattı inşaat çalışmaları sona erdi. Herhalde şubat ayında faaliyete geçecek. Oradaki teknik sistemin ancak böyle rayına oturacağı bize ifade ediliyor. Biz de çalışmalarımızı ona göre planlıyoruz. Raylı sistem, kentimize büyük bir prestij katmıştır. Kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama ve kolaylık sağlamıştır. Yeni yapılan bölümün hizmete girmesiyle birlikte bu güzergahtaki ulaşımın daha da kolaylaşacağını düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz’in tek hafif raylı sistem hattı uzatılıyorKaradeniz’in tek hafif raylı sistem hattı uzatılıyorKaradeniz’in tek hafif raylı sistem hattı uzatılıyorKaradeniz’in tek hafif raylı sistem hattı uzatılıyor

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