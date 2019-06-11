"Karadeniz'in Zeugması"nda kazılar yeniden başlayacak

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, MÖ 1. yüzyılda kurulup MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başlayacak.

İlçenin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş önderliğinde 30 kişilik öğrenci grubu tarafından yapılacak.

Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin bir taraftan turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını, diğer taraftan ise hem kazıların devam ettiğini hem de ortaya çıkan eserleri korumaya aldıklarını söyledi.

Kazıların hava şartlarına göre dönem dönem yürütüldüğünü anlatan Şahin, "Bu ay içinde yeniden kazı çalışmaları başlayacak. Önceliğimiz ortaya çıkan eserleri korumak, tahrip olanları onarmak, bunun ardından kazılara devam etmek. Son yaptığımız iş de turizme kazandırılması çalışmaları. Bu alan inanıyorum ki dünyanın birçok bölgesinden binlerce turisti çekecek derecede önem arz eden bir nokta. Bakanlığımız kontrolünde bu alan üzerinde çok titiz bir çalışma içindeyiz." diye konuştu.